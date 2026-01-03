Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Protagonista reciente con la Selección Colombia, definió su futuro; firmó contrato hasta 2029

Protagonista reciente con la Selección Colombia, definió su futuro; firmó contrato hasta 2029

Uno de los jugadores que más sorprendió en los últimos partidos con la Selección Colombia en 2025, jugará por cuatro temporadas más con su actual equipo.

Por: Javier García
Actualizado: 3 de ene, 2026
Selección Colombia James Rodríguez Gustavo Puerta
Selección Colombia celebra con James Rodríguez y Gustavo Puerta - Foto:
Getty Images

