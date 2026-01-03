Protagonista reciente con la Selección Colombia, definió su futuro; firmó contrato hasta 2029

La compra de Johan Carbonero por parte de Internacional de Porto Alegre confirma el buen momento que atraviesa el extremo colombiano, quien se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Selección Colombia durante los últimos compromisos de 2025. El atacante, de 26 años, venía actuando a préstamo en el conjunto brasileño y logró convencer a la dirigencia gracias a su rendimiento dentro del campo.

Carbonero, nacido en Santander de Quilichao (Cauca), fue uno de los nombres destacados en las convocatorias de Néstor Lorenzo para las fechas FIFA de octubre y noviembre, en las que dejó huella al reportarse en el marcador frente a México y Nueva Zelanda, reafirmando su crecimiento futbolístico y su proyección dentro del combinado nacional.

Johan Carbonero definió su futuro

Johan Carbonero, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Nueva Zelanda, en partido preparatorio AFP

En las últimas horas, Internacional de Porto Alegre definió el futuro del jugador con pasado en Once Caldas, anunciando oficialmente su compra a través de las redes sociales del club.



“¡LO ROMPE! Campeón invicto del campeonato estadual de Rio Grande do Sul y autor de goles decisivos en el Campeonato Brasileño, el 𝟳 de Beira-Rio permanecerá en Porto Alegre por cuatro temporadas más. ¡VAMOS, 𝑪𝑨𝑹𝑩𝑶𝑵𝑬𝑹𝑶!”, escribió el club en su publicación.

De esta manera, el conjunto brasileño adquirió el 75 % del pase de Johan Carbonero, por el que pagó a Racing de Avellaneda una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, asegurando su vínculo contractual por cuatro temporadas.



Números de Johan Carbonero

En su primera etapa con el Inter de Porto Alegre, el futbolista ‘cafetero’ disputó 38 partidos en todas las competiciones, con un registro de ocho goles y dos asistencias en 2.252 minutos de juego.

Además, Carbonero fue pieza importante en la campaña que le permitió al club coronarse campeón del campeonato estadual de Rio Grande do Sul, consolidándose como uno de los extremos más influyentes del plantel.



Recorrido de Johan Carbonero

Johan Carbonero debutó como profesional con la camiseta de Once Caldas en 2018, donde permaneció hasta 2020. Posteriormente fue cedido a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club que decidió comprar sus derechos deportivos a comienzos de 2022 por una cifra cercana a los dos millones de euros.

A mediados de ese mismo año, Gimnasia lo vendió a Racing Club, antes de su llegada al fútbol brasileño con Internacional de Porto Alegre, donde hoy vive uno de los mejores momentos de su carrera.

El primer partido del Internacional de Porto Alegre en 2026 será el próximo domingo 11 de enero, cuando reciba en condición de local a Novo Hamburgo, en compromiso programado para las 4:00 p. m. (hora colombiana).