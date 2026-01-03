Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Ni la lesión frena a Daniel Muñoz, que sigue sumando reconocimientos en Inglaterra

Ni la lesión frena a Daniel Muñoz, que sigue sumando reconocimientos en Inglaterra

El jugador de la Selección Colombia continúa dando de qué hablar en el fútbol inglés, donde ha tenido destacadas actuaciones con la camiseta del Crystal Palace.

Por: Javier García
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia y Crystal Palace, se recupera de una cirugía
Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia y Crystal Palace, se recupera de una cirugía
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad