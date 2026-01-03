Ni la lesión frena a Daniel Muñoz, que sigue sumando reconocimientos en Inglaterra

La temporada 2025 quedará marcada como una de las más importantes en la carrera de Daniel Muñoz. El lateral derecho de la Selección Colombia logró consolidarse como una de las piezas más destacadas del Crystal Palace y su rendimiento no pasó desapercibido en el fútbol inglés, al punto de ser incluido en el equipo del año de la Premier League, un reconocimiento reservado solo para los jugadores más influyentes del campeonato.

Aunque una lesión le impidió disputar los últimos compromisos del año calendario, Muñoz dejó una grata impresión gracias a su regularidad, despliegue físico y aporte ofensivo. En lo que va de la presente temporada con el Crystal Palace, el defensor colombiano ha disputado 23 partidos en todas las competiciones, registrando tres goles y dos asistencias en 2.048 minutos sobre el terreno de juego, cifras destacadas para un futbolista de su posición.

Daniel Muñoz el mejor colombiano en la Premier League

Pese a su ausencia en las últimas jornadas, el exjugador de Atlético Nacional fue incluido en el equipo del año de la Premier League, compartiendo formación con figuras de talla mundial como Erling Haaland, Bruno Fernandes y Declan Rice, entre otros referentes del fútbol inglés.



Este reconocimiento ratifica el impacto de Muñoz en una de las ligas más exigentes del planeta y lo posiciona como el colombiano de mejor rendimiento en la Premier League durante 2025, superando incluso a otros compatriotas con mayor recorrido en Europa.

🌟🇨🇴 DANIEL MUÑOZ fue elegido por los fans en EL EQUIPO DEL AÑO 2025 de la Premier League.



¿Cuándo volverá Daniel Muñoz?

De acuerdo con la información entregada semanas atrás por Oliver Glasner, director técnico del Crystal Palace, el lateral derecho, de 29 años, ha mostrado una evolución favorable en su proceso de rehabilitación. El cuerpo médico del club se mantiene optimista y estima que Muñoz podría regresar a la competencia oficial a mediados de enero, siempre y cuando continúe respondiendo positivamente a las cargas físicas y no presente contratiempos.

Su retorno es esperado con ansias, tanto por el cuerpo técnico como por la afición.



Próximo partido del Crystal Palace

Tras el empate 1-1 frente a Fulham en condición de local, Crystal Palace volverá a la acción este domingo 4 de enero, cuando se mida ante Newcastle a partir de las 10:00 a. m. (hora colombiana).

La ausencia de Muñoz ha coincidido con una racha negativa de los londinenses, que no ganan en Premier League desde el pasado 7 de diciembre, cuando vencieron 1-0 a Fulham. Actualmente, el Crystal Palace se ubica en la undécima posición de la tabla con 27 puntos, a la espera de recuperar a uno de sus hombres más determinantes.