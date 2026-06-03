Alfredo Morelos no tira la toalla para Nacional vs. Junior; "en Medellín es a otro precio"

Alfredo Morelos no tira la toalla, no se rinde, y confía en que Atlético Nacional le dará la vuelta al tablero en la final frente al Junior de Barranquilla. El 'Búfalo' habló con la prensa tras el compromiso de ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 disputado en el Romelio Martínez, y que dejó como resultado un 3-0 a favor del 'tiburón'.

Fiel a su estilo, directo, el delantero del 'verdolaga' no se guardó nada y se refirió a la jugada en la que Daniel Rivera le pegó fuerte por detrás, y que el árbitro de la contienda, Carlos Ortega, sólo le mostró tarjeta amarilla al jugador del Junior.

"Intenté, luché, que fue lo importante. Creo que era expulsión en la jugada. No son excusas, pero como dicen que a Nacional todo se lo regalan. Entonces nada (...), lo que pasó, pasó. Ahora, nos vemos en Medellín con la ayuda de Dios", dijo de entrada Morelos Avilez.

Alfredo Morelos, delantero colombiano de Atlético Nacional, celebra un gol en 2025 Getty Images

A renglón, el exRangers de Escocia fue consultado por el penalti que le cobraron a Junior, que fabricó y cobró Luis Fernando Muriel.



"Mejor no opinar de eso, ya lo que pasó, pasó. Como digo, la cabeza en alto primero que todo y en Medellín es a otro precio; vamos con las ganas y con la ambición de querer remontarlo. Mañana sale el sol, vamos a entrenar, a hacer las cosas bien, tratar de corregir lo que hicimos. Hicimos un mal partido hoy (martes), soy autocrítico, me incluyo en lo personal, el grupo lo sabe y el día de mañana vamos con la misión, las ganas, con la motivación primero que todo para salir de esta situación, va a ser una semana complicada, pero con las ganas de hacer las cosas bien el lunes para remontarlo", terminó por decir el delantero de Atlético Nacional.

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¿Cuándo es la vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional vs. Junior?

La definición de la primera estrella de este año en curso está pactada para el lunes 8 de junio en el Atanasio Girardot, en horario de las 5:00 de la tarde. Nacional deberá remontarle un 3-0 al Junior, equipo que jugó un gran compromiso en el Romelio Martínez y buscará implementar esa misma estrategia en tierras antioqueñas.