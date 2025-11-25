"Una noche perfecta", así describió Estevao su gran actuación en Chelsea vs. Barcelona

Estevao, la estrella del Chelsea a sus 18 años, aseguró que ha sido una "noche perfecta" y que el tanto que marcó ha sido el mejor momento de su carrera.

El brasileño, autor de tres goles en esta Champions, anotó el 2-0 en el triunfo por 3-0 contra los 'blaugrana' y después habló en los micrófonos de Amazon Prime.

Chelsea goleó al Barcelona en la Champions League. AFP

"La verdad es que no tengo palabras para describir cómo me siento. Ha pasado todo muy rápido. Encontré un poco de espacio, vi el hueco y marqué. Ha sido un momento muy especial. Espero marcar muchos más. Ha sido definitivamente el mejor momento de mi carrera hasta ahora. Estoy muy feliz de que mi familia estuviera aquí para verlo", dijo el ex del Palmeiras.

"Desde que llegué al Chelsea he sentido una gran conexión con los aficionados. Estoy muy contento de haber marcado y hacerlos feliz. Espero seguir así", añadió Estevao.



Otras reacciones

Enzo Maresca, técnico del Chelsea, aseguró que su plan de partido pasaba por "hacer correr al Barcelona" porque ahí es donde más le cuesta al equipo de Hansi Flick.

Los 'blues' derrotaron por 3-0 al Barcelona en un partido marcado por la superioridad del Chelsea y por la tarjeta roja que recibió Ronald Araujo en el minuto 44 de encuentro.

"Es una gran victoria porque es el Barcelona, pero no cambia en los que somos y lo que queremos lograr. Es un partido importante, pero es solo un partido, porque ya este domingo tenemos otro", aseguró el italiano en rueda de prensa.

"Creo que la sensación que tenía con el 11 contra 11 era que estábamos bien, en control del partido, sin conceder nada. Lo sabéis mejor que yo, el Barcelona está cómodo con balón y sin él les cuesta mal. Queríamos hacer correr al Barcelona, porque sabemos que ahí le cuesta más. Si les das el balón está cómodo, así que teníamos que quitárselo lo más rápido posible".

"Hemos marcado tres, nos han anulado tres, hemos tenido ocasiones, el equipo ha estado muy bien".

Sobre Estevao, estrella del partido con un gol y una actuación soberbia, Mresca pidió que paren las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y que se le deje disfrutar.

"Ha hecho un gran partido, no solo por el gol, por todo. Necesita relajarse, disfrutar, jugar al fútbol. Él y Lamine son muy jóvenes, es mucha presión hablar de Cristiano, de Messi. Tienen que disfrutar".