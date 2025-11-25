Santa Fe cedió terreno, pagó caro su mal primer tiempo y perdió 1-2 con Tolima, en Bogotá

Este martes, por la tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, Santa Fe recibió en el Nemesio Camacho El Campín la visita del Deportes Tolima, que sorprendió al vigente campeón de Colombia y lo derrotó 2-1 con 10 jugadores durante gran parte del partido. Los autores de los goles fueron Adrián Parra y Kevin Pérez para la visita, mientras que Cristhian Mafla descontó para el ‘cardenal’.

En los primeros minutos, el que impuso condiciones fue el ‘vinotinto y oro’, que inquietó sobre los seis minutos con un remate de media distancia de Adrián Parra, dando el primer aviso. Un minuto después, marcó el primero para el equipo de Lucas González, que daba la gran sorpresa en la capital de la República.

A los 15 minutos, Jersson González estuvo cerca de hacer valer la ‘ley del ex’, pero su remate, para fortuna de Santa Fe —que no mostraba reacción—, se fue desviado.

Con el correr de los minutos, Tolima se hizo más fuerte, ganando los duelos individuales en varios sectores del campo. A los 22, Junior Hernández tuvo el segundo, pero tardó en rematar a puerta y permitió el cierre de un rival.



Sobre los 25 minutos, el conjunto capitalino realizó su primer remate al arco con Hugo Rodallega, pero el golero Cristopher Fiermarín contuvo sin inconvenientes.

Sin embargo, cada aproximación del Tolima era sinónimo de peligro para Santa Fe, que intentó responder a los 26 con un remate desde fuera del área de Edwar López.

Kevin Pérez dio el segundo golpe a Santa Fe luego de una buena jugada colectiva. El jugador, de 28 años, definió de gran manera, dejando en el camino a Andrés Mosquera Marmolejo para convertir de zurda con el arco a su disposición.

A los 45 minutos, Tolima se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Cristian Arrieta, quien golpeó en el rostro a un rival y vio la roja directa.

En el tiempo de descuento, Cristhian Mafla descontó para Santa Fe con un frentazo luego de un centro de Omar Fernández Frasica, quien había ingresado minutos antes por Harold Mosquera.

Acción de juego entre Santa Fe y Tolima en el estadio El Campín por cuadrangulares finales. Foto: Colprensa

Para la parte complementaria, los dos entrenadores movieron el banco de suplentes. Por Santa Fe entraron Alexis Zapata por Marcelo Meli y Jhon Meléndez por Joaquín Sosa, mientras que por Tolima ingresaron Marlon Torres por Kevin Pérez y Yhomar Hurtado por Jersson González.

Santa Fe estuvo cerca del empate con un remate desde el centro del área de Hugo Rodallega, quien pateó de derecha, pero Marlon Torres ahogó el grito de gol casi sobre la línea.

A pesar de tener un hombre menos, Tolima intimidó nuevamente con un potente remate desde fuera del área de Brayan Rovira, que exigió a Mosquera Marmolejo, quien despejó al tiro de esquina.

Con el correr de los minutos, el equipo de Francisco López se fue acercando con peligro sobre el arco de Fiermarín, pero careció de definición para lograr el empate.

En el tiempo de adición, Edwar López estuvo cerca del 2-2, pero su remate de cabeza se fue desviado, desperdiciando una opción clara para Santa Fe, que no encontró el camino del empate.

Con este resultado, Santa Fe es tercero del grupo B con 3 puntos, mientras que Tolima es líder con 7. En la próxima jornada, ambos equipos volverán a enfrentarse, pero en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Ficha técnica

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Joaquín Sosa (Jhon Meléndez); Edwar López; Jhojan Torres (Yeicar Perlaza), Ewill Murillo, Christian Mafla (Martín Palacios); Santiago Mosqueram (Omar Fernández), Marcelo Meli (Alexis Zapata); Hugo Rodallega.

Entrenador: Francisco López

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarin; Cristian Arrieta; Junior Hernández, Anderson Angulo, Juan Mera; Juan Pablo Nieto (Cristian Trujullo), Sebastián Guzmán (Brayan Rovira); Jersson González (Yhomar Hurtado), Kevin Pérez (Marlon Torres), Mario González (Ever Valencia); Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González

Goles: Adrián Parra (7’), Kevin Pérez (34’), Cristian Mafla (45+3).