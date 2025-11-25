Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe cedió terreno, pagó caro su mal primer tiempo y perdió 1-2 con Tolima, en Bogotá

Santa Fe cedió terreno, pagó caro su mal primer tiempo y perdió 1-2 con Tolima, en Bogotá

Por la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025, los dirigidos por Francisco López cayeron en condición de local ante el ‘vinotinto y oro’, que, con 10 jugadores en cancha, se llevó los puntos a Ibagué.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de nov, 2025
Santa Fe vs. Tolima, por la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay
