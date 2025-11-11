Real Madrid, con Linda Caicedo, rescató un punto en el último suspiro contra París FC, por Champions

La escocesa Caroline Weir salvó los muebles en el minuto 98 con el gol del empate para el Real Madrid (1-1) ante el París FC, en la tercera jornada de la Champions League femenina, y evitó la segunda derrota de la temporada antes del trascendental duelo liguero de este sábado contra el Barça. Linda Caicedo jugó en las 'merengues'.

El cuadro de Pau Quesada, que tenía como objetivo sumar su tercera victoria consecutiva en Europa para seguir en lo más alto de la clasificación (tercero con siete puntos), se quedó sin pólvora en un partido en el que fue superior, pero en el que no supo aprovechar sus oportunidades hasta el último suspiro, con el tanto desde la frontal del área de Weir.

Linda Caicedo en la previa de Real Madrid vs París FC por la Champions League femenina. X de @realmadridfem

Un mal resultado, considerando la posición del equipo francés en la medianía de la tabla (decimotercero, con 2 puntos), y más con vistas al calendario inmediato, ya que el sábado visitará al Barcelona, líder de la Liga F, con 27 puntos, cuatro más que el conjunto merengue y la Real Sociedad, y el próximo miércoles hará lo propio ante el Arsenal, vigente campeón continental, ante el que cayó la pasada campaña en los cuartos.

La colombiana Linda Caicedo, junto con Weir, fue la más destacada del Real Madrid, en su papel de agitadora y principal arma ofensiva, que amenazó la defensa parisina sin suerte. Un equipo ante el que suma dos derrotas y un empate en los tres enfrentamientos que ha disputado.

En la primera mitad pudo verse a un equipo blanco superior tanto con balón como en ocasiones, liderado por la 'cafetera', quien agitó el frente de ataque con su desborde y con un palo incluido. Un dominio del que no pudo sacar tajada el cuadro de Quesada.

Desaprovechar una buena inercia no suele ser buena señal, y así ocurrió en el Di Stefano. En cuanto el París FC empezó a jugar con más ritmo e incomodar a la defensa local encontró el 0-1, de la mano de Lorena Azzaro y tras un penalti cometido por Angeldahl. Un golpe duro antes del descanso para un Real Madrid que había ido de más a menos.

Con hasta tres cambios antes del minuto 60 (Yasmim, Ashley Santiago y Athenea del Castillo) salió Quesada para intentar darle la vuelta al marcador, de nuevo tomando las riendas del encuentro para lograr intimidar a un París FC lejos de estar intranquilo.

Una dinámica, de constante peligro y acercamiento al área rival, que no se conseguía transformar en goles. Sin embargo, después de 22 tiros, llegó el milagro en forma de empate en el vigésimo tercero, cuando la colegiada estaba a punto de pitar el final del encuentro.



- Ficha técnica:

1- Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar (Gálvez, m.64), Holmgaard (Yasmim, m.46); Angeldahl (Keukelaar, m.74), Dabritz, Weir, Feller (Athenea del Castillo, m.59); Alba Redondo (Ashley Santiago, m.59) y Linda Caicedo.

1- París FC: Chavas; N'Dongala, Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec (Jedlinska, m.74), Korosec, Picard (Scott, m.25; Sangare, m.74); Garbino, Mateo y Azzaro (Mendy, m.90+1).

Goles: 0-1, m.41: Lorena Azzaro. 1-1, m.90+8: Caroline Weir.

Árbitra: Frida Klarlund (Dinamarca) amonestó a Linda Caicedo (m.45+3), Caroline Weir (m.45+4) y Misa Rodríguez (m.71) con amarilla para el Real Madrid, y a Lou Bogaert (m.87) y Clara Mateo (m.90+7) del Paris FC.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Campeones femenina que se disputó en el Estadio Alfredo Di Stefano, de Madrid.