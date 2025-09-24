Síguenos en::
Once Caldas flaqueó y salió de Copa Sudamericana; Independiente del Valle le ganó 5-4 en penaltis

Tras perder 0-2 e igualar 2-2 en la serie, Once Caldas cayó en los penaltis y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025. ¡Se acabó el sueño del 'blanco blanco'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Once Caldas vs. Independiente del Valle.
AFP.

