A Duván Zapata le llegó un compañero estelar para el frente de ataque en Torino

El delantero argentino Giovanni Simeone se sometió este jueves 7 de agosto a pruebas médicas con el Torino para completar su fichaje procedente del Nápoles, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la consecución de dos 'Scudetti'. En los 'toros' milita el artillero colombiano, Duván Zapata.

El 'Cholito', de 30 años, llegó a Turín y acudió al Estadio Olímpico Grande Torino, casa del que será su nuevo club, para someterse a los exámenes médicos antes de firmar su próximo contrato que, a falta de anuncio oficial, apunta a ser con la fórmula de cesión con obligación de compra.

Giovanni Simeone, delantero del Nápoles, tras su gol en Champions League AFP

La operación, según indican medios locales, se cerró finalmente en 1 millón por la cesión de una temporada y en torno a 7 millones de euros por la futura compra.

Publicidad

El delantero argentino, partícipe en dos 'Scudetti' históricos para el Nápoles y la ciudad, militó en el club partenopeo 3 temporadas. Llegó en 2022 y jugó un total de 103 partidos en los que marcó 14 goles -5 en Liga de Campeones- y dio 4 asistencias.

Ahora, la llegada del italiano Lorenzo Lucca procedente del Udinese, que se postula como la competencia del belga Romelu Lukaku, le apartó del proyecto napolitano, del que se despidió ya el miércoles con su último entrenamiento, donde recibió la ovación de la afición presente.

Publicidad

En esta última campaña, bajo las órdenes de Antonio Conte, perdió cierto protagonismo y solo marcó 2 goles entre Copa Italia y Serie A.

Esta nueva temporada, Simeone estará bajo las órdenes de Marco Baroni, que curiosamente marcó el gol decisivo para que el Nápoles ganara el 'Scudetto' de 1990 en la última jornada, el segundo de su historia.

Será el quinto equipo italiano en el que jugará, después de llegar a Europa en 2016 para jugar en el Génova. Después, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Nápoles. Antes, formó parte del River Plate y del Banfield argentinos.