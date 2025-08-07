Publicidad

Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como figura, empieza la defensa en Liga de Portugal

Este viernes empieza una nueva temporada en la Liga de Portugal y los 'leones' defienden la corona. En el caso de Luis Javier Suárez, se perfila como titular para el debut de Sporting Lisboa.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 07, 2025 11:02 a. m.