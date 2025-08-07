Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como figura, empieza la defensa en Liga de Portugal

El campeón Sporting Lisboa se enfrentará este viernes 8 de agosto al Casa Pia a domicilio, en el partido que abrirá una nueva edición de la Liga de Portugal y en el que el colombiano Luis Javier Suárez podrá debutar en el once de los 'leones'.

Suárez llegó recientemente a Lisboa procedente del Almería para sustituir al que fue el máximo goleador del campeonato luso en las dos últimas temporadas, el sueco Viktor Gyökeres, y causó una buena impresión en los minutos que estuvo sobre el césped en la Supercopa (derrota por 0-1 ante el Benfica).

Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa @Sporting

Tras pasar más tiempo junto a sus nuevos compañeros, se espera que Luis Javier Suárez salga de titular en el partido contra el Casa Pia, que para esta nueva temporada también se reforzó con un 'cafetero', el centrocampista Sebastián Pérez.

Mientras, el domingo, el Sporting de Braga se enfrentará al recién ascendido Tondela en el primer partido liguero de su nuevo entrenador, el español Carlos Vicens.

Vicens dejó su puesto junto a Pep Guardiola en el Manchester City para hacerse cargo de un Braga que aspira a los primeros puestos de la Liga y que batió su récord de fichajes con los 12 millones de euros pagados al Barça por el atacante Pau Víctor.

La jornada de apertura concluirá el lunes con Porto, que recibirá al Vitória de Guimarães en lo que será la primera gran prueba para una plantilla renovada a las órdenes de un nuevo técnico, el italiano Francesco Farioli.

Los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz o el veterano internacional neerlandés Luuk de Jong, ganador de la Liga Europa con el Sevilla, fueron algunos de los nombres que los blanquiazules ficharon para volver a la senda de los títulos.

Enfrente tendrán a un Vitória con la mirada puesta en los puestos europeos -para lo que se fortaleció con el exbarcelonista Fabio Blanco-, y que arrancó un empate en su última visita al Do Dragão.

El partido estaba programado inicialmente para el sábado, pero se pospuso tras el fallecimiento este martes del director del fútbol y excapitán del Oporto, Jorge Costa, a los 53 años, por un paro cardiorrespiratorio.

En homenaje a Costa, que como jugador ganó ocho veces el campeonato portugués con el Oporto -cinco de ellas consecutivas-, la Liga de Portugal decretó un minuto de silencio antes de todos los partidos.

La ronda inaugural no contará con el Benfica, que tiene en sus filas al volante colombiano Richard Ríos, cuyo enfrentamiento contra el Rio Ave está programado para el próximo día 23, debido a los compromisos de las 'águilas' contra el Niza en la fase previa de la Champions League.

Al igual que sus rivales directos, el Benfica hizo una inversión sustancial de cara a esta nueva temporada y efectuó el mayor fichaje de su historia al adquirir al centrocampista internacional colombiano Richard Ríos, del Palmeiras, a cambio de 27 millones de euros.



Partidos de la primera jornada de la Liga de Portugal:

Viernes 8 de agosto:

Casa Pia vs. Sporting Lisboa

Sábado 9 de agosto

Nacional vs. Gil Vicente

Arouca vs. AVS

Domingo 11 de agosto

Famalicão vs. Santa Clara

Braga vs. Tondela

Moreirense vs. Alverca

Lunes 12 de agosto

Estoril vs. Estrela da Amadora

Porto vs. Vitória de Guimarães.

