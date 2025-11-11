Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, ante un nuevo cambio de aires; ya pasó por 12 clubes, en tres continentes

James Rodríguez, ante un nuevo cambio de aires; ya pasó por 12 clubes, en tres continentes

El '10' no renovará su contrato con León y ahora se especula su próximo destino en el balompié. James Rodríguez suma una gran trayectoria deportiva.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez es una de las figuras de la Selección Colombia.
James Rodríguez es una de las figuras de la Selección Colombia.
X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad