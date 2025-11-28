Santos Borré y Johan Carbonero viven dura situación en Brasil; "eso no se puede admitir"

Este viernes 28 de noviembre, el Vasco da Gama prácticamente certificó su salvación al arrollar por 5-1 en casa al Internacional de Porto Alegre, que podría finalizar la jornada en zona de descenso si el Vitória gana este sábado en casa al Mirassol.

Dos tempraneros goles antes de los 10 minutos del colombiano, Carlos Andrés Gómez, y del joven, Rayan, abrieron el camino de la goleada vascaína, en un partido marcado por la fuerte lluvia que cayó en Rio de Janeiro y que obligó a retrasar la segunda parte una hora y media.

Cauan Barros, el portugués Nuno Moreira y otra vez Rayan ampliaron para el Vasco, ante un Inter que marcó con Ricardo Mathias.

La derrota complica la permanencia del Internacional, entrenado por el argentino Ramón Díaz.



"Es una derrota que no podemos admitir, tenemos que reflexionar. El aficionado no lo merece. Pedimos perdón a la afición, por la actuación y por el resultado. Tenemos que ser realistas, la situación es delicada, nos molesta. Dependemos de nosotros y lucharemos hasta el final", declaró el capitán del Inter, Alan Patrick.

Johan Carbonero con Internacional de Brasil AFP

Juventude pierde la categoría

En Caxias do Sul, el Juventude y el Bahia empataron 1-1, resultado que condenó a los locales a jugar la Serie B el año que viene, al quedar a siete puntos de la salvación cuando apenas quedan 6 por disputarse.

El Juventude se convierte en el segundo equipo descendido, junto con el colista Sport Recife, mientras que el Bahia es séptimo y ya tiene asegurada su participación en la próxima Libertadores.