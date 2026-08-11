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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa entró y Boca Juniors remontó; dos asistencia contra Recoleta, por Sudamericana

Sebastián Villa entró y Boca Juniors remontó; dos asistencia contra Recoleta, por Sudamericana

El atacante colombiano Sebastián Villa entró para el segundo tiempo cuando iba perdiendo Boca Juniors, y su impacto fue inmediato, con dos grandes asistencias para darle vuelta al marcador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Sebastián Villa Boca Juniors
Sebastián Villa celebra con Boca Juniors
AFP

Recoleta sorprendió a Boca Juniors con un gol al minuto 5 y lograron aguantar durante todo el primer tiempo. Sin embargo, los cambios del técnico de los 'xeneizes', entre esos el colombiano Sebastián Villa, cambiaron la historia en la segunda parte del partido de Copa Sudamericana, este martes.

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En los minutos 49 y 51 el extremo antioqueño mostró su calidad y dio dos asistencias para Santiago Ascacibar y Milton Delgado, para remontar el compromiso de ida de los octavos de final del torneo Conmebol. Luego, el 3-0 llegó gracias a Leonel Flores.

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Acá las dos asistencias de Sebastián Villa en Boca Juniors vs Recoleta, por Copa Sudamericana:

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