Sebastián Villa entró y Boca Juniors remontó; dos asistencia contra Recoleta, por Sudamericana

Recoleta sorprendió a Boca Juniors con un gol al minuto 5 y lograron aguantar durante todo el primer tiempo. Sin embargo, los cambios del técnico de los 'xeneizes', entre esos el colombiano Sebastián Villa, cambiaron la historia en la segunda parte del partido de Copa Sudamericana, este martes.

En los minutos 49 y 51 el extremo antioqueño mostró su calidad y dio dos asistencias para Santiago Ascacibar y Milton Delgado, para remontar el compromiso de ida de los octavos de final del torneo Conmebol. Luego, el 3-0 llegó gracias a Leonel Flores.

Acá las dos asistencias de Sebastián Villa en Boca Juniors vs Recoleta, por Copa Sudamericana:

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GOLAZO DE ASCACIBAR PARA EMPATAR



Centro de Villa y volea del Ruso para poner el 1-1 de Boca ante Recoleta.



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¡LO DIO VUELTA BOCA EN UNA RÁFAGA!



Otra asistencia de Villa, ahora para Milton Delgado. El Xeneize le gana 2-1 a Recoleta.



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