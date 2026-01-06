Sebastián Villa y su posible llegada a River Plate no convence: surgió nueva voz en contra

La novela de Sebastián Villa con River Plate no para de sumar capítulos todos los días. El extremo declaró que si el técnico Marcelo Gallardo lo llama, él se va de una vez para el 'millonario', no obstante, este lunes un grupo allegado al club se pronunció en total desacuerdo con que se le contrate para la temporada 2026.

Durante las últimas semanas, el nombre de Villa ha sonado con fuerza como uno de los posibles refuerzos de River en este mercado de transferencias. Han surgido versiones encontradas de que Gallardo lo pidió, de que ya estarían en negociaciones, pero lo cierto es que aún no habría una oferta en firme por los servicios del delantero. Sumado a esto, de acuerdo con la prensa argentina, los socios del equipo estaría en contra de su llegada, y recientemente, 'River feminista', grupo de mujeres hinchas y socias de 'la banda cruzada' publicaron un comunicado en su cuenta de Instagram rechazando categóricamente la información de que el jugador de Independiente Rivadavia podría ser su nuevo futbolista.

"A raíz de los rumores que habrían comenzado a circular respecto de la eventual incorporación de Sebastián Villa al Club Atlético River Plate, corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar", iniciaron diciendo. A lo cual le añadieron la razón de su enojo: "Debe recordarse que Sebastián Villa fue CONDENADO penalmente a la pena de dos años y un mes de prisión en suspenso por el delito de violencia de género cometido contra su expareja. Dicha condena se encuentra firme y no admite relativizaciones ni lecturas complacientes."

Más adelante mencionaron: "Así mismo, existió una denuncia por abuso sexual formulada por otra mujer, causa que no concluyó con una declaración de inocencia, sino con un sobreseimiento dictado exclusivamente como consecuencia del desistimiento de la denunciante de continuar impulsando la acción penal, luego de arribar a un acuerdo. Resulta indispensable aclarar -frente a intentos de tergiversación- que DICHO SOBRESEIMIENTO NO IMPLICÓ QUE SE HUBIERA ACREDITADO LA INOCENCIA DEL DENUNCIADO, sino que respondió únicamente a una decisión procesal de la víctima".



Luego, explicaron la imagen que dejaría el 'millonario' al acordar la contratación del nacido en Bello (Antioquia), "en este contexto, la eventual incorporación de una persona con una condena firme por violencia de género y con antecedentes vinculados a delitos sexuales no solo no representaría los valores del club, sino que tampoco reflejaría los principios más elementales de respeto, integridad y responsabilidad social que toda institución deportiva debería sostener y promover. El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate".

Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina Getty Images

Finalmente, mandaron un mensaje de que la dignidad de las mujeres no puede estar por debajo de los intereses futbolísticos, "de confirmarse, se estaría transmitiendo un mensaje profundamente preocupante: que el talento deportivo podría colocarse por encima de la dignidad de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género y del compromiso ético que implica ocupar un espacio de visibilidad pública", sentenciaron.