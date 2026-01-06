Actualización desde Crystal Palace sobre Jefferson Lerma luego de violento golpe en la cabeza

Jefferson Lerma causó preocupación en Crystal Palace luego de haber salido del campo de juego en el partido que las 'águilas' perdieron 2-0 frente al Newcastle por la Premier League, el domingo pasado. El volante colombiano sufrió un duro choque de cabezas con un rival, por lo que tuvo que abandonar el compromiso en el St. James' Park a la altura del minuto 38. Este martes, desde Inglaterra, se presentaron novedades con respecto al estado de salud del oriundo de El Cerrito (Valle del Cauca).

El encargado de informar de cómo se encuentra el deportista de la Selección Colombia fue su entrenador en el elenco del sur de Londres, Oliver Glasner, todo en la previa de una nueva salida del Palace en la máxima división inglesa.

¿Qué dijo Oliver Glasner sobre Jefferson Lerma?

Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace. Getty

Así fue como el timonel austriaco, de 51 años, precisó que Lerma Solís no hará parte del plantel que enfrentará al Aston Villa, este miércoles 7 de enero, por la jornada 21 del actual campeonato inglés.



"Jefferson Lerma está fuera por la conmoción cerebral. Seguirá el protocolo de conmoción cerebral y estará disponible para el partido contra Sunderland", actualizó Glasner en su conferencia de prensa y que replican en la web oficial del Crystal Palace, en la previa al partido frente a los 'villanos' en el Selhurst Park Stadium.

Recordemos que en medio de una jugada de ataque del rival en el área, Lerma salió perjudicado al recibir un ligero empujón de Maxence Lacroix lo que provovó un violento golpe de cabeza con Malick Thiaw, esto mientras iba el minuto 38. Automáticamente, el exAtlético Huila cayó al césped y recibió atención médica. Aunque quiso continuar en el partido, desde el Crystal Palace lo relevaron por resguardar su salud.

Lerma que estaba teniendo regularidad en el onceno titular de las 'águilas' volverá a las canchas, tal como lo dijo Glasner, hasta el 17 de enero cuando visiten al Sunderland. Por lo que no solo se perderá el cotejo frente al Aston Villa de este miércoles, sino que tampoco estará contra Macclesfield F.C. por la tercera ronda de la FA Cup, pactado para el sábado 10 de este mes en curso.



Más novedades en Crystal Palace

La buena noticia en las toldas de los 'eagles' es la vuelta de Chris Richards. "No podrá ser titular, pero estará en el banquillo. En su primer entrenamiento de hoy (martes), se mostró confiado. No había podido usar guayos durante las últimas dos semanas y habría sido demasiado arriesgado ponerlo de titular, Pero es bueno tenerlo de vuelta como opción", precisó Glasner.