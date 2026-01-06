Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Actualización desde Crystal Palace sobre Jefferson Lerma luego de violento golpe en la cabeza

Actualización desde Crystal Palace sobre Jefferson Lerma luego de violento golpe en la cabeza

Jefferson Lerma tuvo que abandonar el juego frente al Newcastle tras golpearse en la cabeza con un rival, y eso prendió las alarmas en su club. Hubo novedades de su estado de salud.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de ene, 2026
Jefferson Lerma tras abandonar Newcastle vs. Crystal Palace por un choque de cabezas con un rival.
Getty

