Jhon Durán en presentación con Benfica; "vengo a trabajar duro, a jugar bien y quiero ser campeón"

El delantero colombiano Jhon Durán se unirá a su compatriota Richard Ríos en la plantilla del Benfica, al que llega cedido por Al Nassr de Arabia Saudita, según anunció este lunes el club portugués.

En un comunicado publicado en su página web, el rojo de Lisboa informó que el periodo de cesión se prolongará hasta el final de la próxima temporada y que pagará a los saudíes un monto de 6,1 millones de euros por la transacción. Igualmente, el acuerdo con Al Nassr incluye una opción de compra por el atacante antioqueño, de 22 años, de 30 millones de euros.

Lo cierto es que tras la respectiva presentación en sociedad y en la que estuvo presente Rui Costa, quien es el presidente del Benfica, Durán concedió sus primeras declaraciones luciendo los colores de las 'águilas'. En primer lugar, el exAston Villa agradeció por la oportunidad y prometió darlo todo.



Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica. Foto tomada del X @SLBenfica

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"Estoy muy agradecido con Dios, como dije cuando llegué, estoy feliz. Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal y estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero darlo todo, quiero trabajar y ayudar al equipo", expresó Durán en charla con 'Benfica TV'.

El internacional con la Selección Colombia volvió a dejar claro que viene aportar su talento al club, que dará lo mejor de su repertorio futbolístico y con el gran objetivo de ganar títulos.

🎙️ As primeiras palavras de Jhon Durán de vermelho e branco! pic.twitter.com/wwriuy9oiq — SL Benfica (@SLBenfica) July 20, 2026

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"Siempre me gusta esforzarme al máximo, pero tengo que trabajar duro para conseguirlo. Quiero aportar todo lo que tengo, así como ellos (mis compañeros) también pueden ayudarme. Tengo grandes expectativas puestas en esta estancia, quiero jugar bien, darlo todo y convertirme en campeón", agregó el delantero de nuestro país.

Por último Jhon Jáder, que lucirá el dorsal 22 en las 'águilas', le dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas del Benfica.

"Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por los mensajes que me dejaron en Instagram. Quiero recompensarlos en el campo, quiero trabajar para devolverles todo el cariño que me han demostrado a través de sus mensajes", concluyó Durán en su breve charla con los medios oficiales del club portugués.

Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica. Foto tomada del X de @SLBenfica

¿Cuándo empieza la Liga de Portugal 2026/2027?

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La temporada de la Primeira Liga comenzará el fin de semana del 7 al 9 de agosto de 2026. Así que la primera jornada arrancará el viernes 7 de agosto con el encuentro entre el Estoril Praia y el Famalicão.

En el caso del Benfica su debut está previsto para el 9 de agosto contra Académico de Viseu.