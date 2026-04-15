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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sporting y Luis Javier Suárez, eliminados de la Champions League; Arsenal ganó 1-0 la serie

Sporting y Luis Javier Suárez, eliminados de la Champions League; Arsenal ganó 1-0 la serie

Este miércoles, Arsenal y Sporting de Lisboa empataron 0-0, pero los 'gunners' clasificaron a semifinales por la victoria 1-0 en la ida, en Lisboa. Duro golpe para Luis Javier Suárez.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez en Arsenal vs. Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez en Arsenal vs. Sporting de Lisboa.
Getty Images.

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