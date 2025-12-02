Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Unión Berlín vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa de Alemania

Unión Berlín vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa de Alemania

Este miércoles, Bayern Múnich buscará su pase a cuartos de final de Copa de Alemania, frente a Unión Berlín. Luis Díaz llega encendido, tras su gol y asistencia en el último juego.

Por: AFP
Actualizado: 2 de dic, 2025
