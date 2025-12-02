Bayern Múnich, que no gana la Copa Alemania desde 2020, viajará el miércoles a la capital para disputar los octavos de final de este competición contra el Unión Berlín, único equipo germano que no ha perdido contra el gigante bávaro en la presente temporada.

Los hombres de Vincent Kompany están protagonizando un inicio de temporada casi perfecto con 18 victorias en 20 partidos disputados entre todas las competiciones, con solo una derrota contra el Arsenal en la Liga de Campeones (3-1).

El miércoles, los bávaros regresan al césped del Alte Försterei del Unión Berlín, donde el pasado 8 de noviembre arrancaron un empate gracias a un gol de Harry Kane en los últimos instantes del partido (90+3).

Esos dos puntos han sido los únicos que se ha dejado el Bayern en las primeras doce fechas de la Bundesliga (34 puntos de 36 posibles).



No obstante, los muniqueses, que no han alcanzado las semifinales de la Copa desde su vigésimo y último título en 2020 (récord de la competición), han estado por detrás en el marcador en sus cuatro últimos encuentros (en Berlín, contra Friburgo, Arsenal y St. Pauli).



Unión Berlín vs. Bayern Múnich, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa de Alemania

El partido de Luis Díaz y los bávaros contra el Unión Berlín se llevará a cabo en el estadio An der Alten Försterei este miércoles a las 2:45 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver por la pantalla de Disney+ Premium.

Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich Foto: AFP

En la previa al partido, el técnico bávaro, Vincent Kompany, habló en rueda de prensa sobre cómo llegan sus jugadores para el partido de este 3 de diciembre, "Alphonso Davies no estará en forma para este partido. Todos están sanos, el equipo se ve bien. Pero es invierno, a veces alguien se resfría, pero nada grave". Además, se refirió a las ganas que tienen de llegar a la final de la DFB Pokal, "claro que quiero volver a Berlín después del partido, eso está claro. Siempre se puede decir que se quiere ganar todo, pero requiere trabajo y actitud. Si mañana demostramos nuestras ganas de llegar a la final, tendremos buenas posibilidades".

Para finalizar, el entrenador belga mencionó si sentirá presión en el duelo de mañana, frente a un rival al que Luis Díaz le anotó un golazo en una gran jugada individual hace unas semanas. "Esa es una buena presión. Al final de la temporada, nos gustaría volver a sentir esa presión, incluso más si es posible. Queremos jugar bien y ganar; estamos preparados para todo, ya sea durante 90 minutos o durante otros 30. La presión es positiva", concluyó.