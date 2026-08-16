Vea el penalti que atajó Camilo Vargas en Atlas vs. Tigres UANL, en la Liga MX

En la Liga MX, el arquero colombiano Camilo Vargas volvió a ser figura con Atlas luego de atajar un penalti en la victoria 2-1 sobre Tigres UANL.

En el minuto 85, Juan Brunetta cobró desde los doce pasos con pierna derecha y Vargas voló al poste de su costado izquierdo y detuvo la pelota para sellar la victoria y evitar el empate de los 'felinos'.

Vea el penalti atajada por Camilo Vargas:

VUELVE A EXPLOTAR EL JALISCO, MIRA NOMAS CÓMO TIEMBLA LA CÁMARA 🤯



Que bueno es Camilo Vargas en los penales.

pic.twitter.com/fD2zjYgxFV — Edwin #PorLaNovena 🦁 (@LetEdwinCook) August 16, 2026