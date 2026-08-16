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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el penalti que atajó Camilo Vargas en Atlas vs. Tigres UANL, en la Liga MX

Vea el penalti que atajó Camilo Vargas en Atlas vs. Tigres UANL, en la Liga MX

Atlas venció 2-1 a Tigres UANL en la Liga MX con gran protagonismo del arquero colombiano Camilo Vargas, quien detuvo un penalti sobre el final del partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Camilo Vargas, colombiano del Atlas.
Camilo Vargas, colombiano del Atlas.
Getty Images.

En la Liga MX, el arquero colombiano Camilo Vargas volvió a ser figura con Atlas luego de atajar un penalti en la victoria 2-1 sobre Tigres UANL.

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En el minuto 85, Juan Brunetta cobró desde los doce pasos con pierna derecha y Vargas voló al poste de su costado izquierdo y detuvo la pelota para sellar la victoria y evitar el empate de los 'felinos'.

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