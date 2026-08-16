Vea el penalti que atajó Camilo Vargas en Atlas vs. Tigres UANL, en la Liga MX

En la Liga MX, el arquero colombiano Camilo Vargas volvió a ser figura con Atlas luego de atajar un penalti en la victoria 2-1 sobre Tigres UANL.
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En el minuto 85, Juan Brunetta cobró desde los doce pasos con pierna derecha y Vargas voló al poste de su costado izquierdo y detuvo la pelota para sellar la victoria y evitar el empate de los 'felinos'.
Vea el penalti atajada por Camilo Vargas:
VUELVE A EXPLOTAR EL JALISCO, MIRA NOMAS CÓMO TIEMBLA LA CÁMARA 🤯— Edwin #PorLaNovena 🦁 (@LetEdwinCook) August 16, 2026
Que bueno es Camilo Vargas en los penales.
pic.twitter.com/fD2zjYgxFV
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