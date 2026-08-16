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Gol Caracol  / Hay novedad con Rodri antes de Manchester City vs. Arsenal; ¿se va al Barcelona?

Hay novedad con Rodri antes de Manchester City vs. Arsenal; ¿se va al Barcelona?

Este domingo, el Manchester City confirmó una importante noticia de cara al duelo contra Arsenal por la Community Shield y dio una pista contundente sobre el futuro de Rodri.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Rodri Hernández; jugador de la Selección de España y del Manchester City
Rodri Hernández; jugador de la Selección de España y del Manchester City
Fotografía de: AFP

El español Rodrigo Hernández, futbolista del Manchester City, no ha entrado en la lista para el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que los de Enzo Maresca disputarán este domingo contra el Arsenal.

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Rodri, que ultima su salida al Barcelona, equipo al que autorizó a negociar con el City, se sometió a una operación de espalda hace varias semanas, a su regreso del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue elegido Balón de Oro.

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Se espera que en los próximos días el City y el Barcelona lleguen a un acuerdo por Rodri, que viajó el pasado jueves a Mánchester para reincorporarse a la disciplina del City después de la conquista de la Copa del Mundo y de sus vacaciones.

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