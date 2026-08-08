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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vélez le aplicó la ley del ex a Álvaro Montero con gol de tiro libre; ¿ubicó mal la barrera?

Vélez le aplicó la ley del ex a Álvaro Montero con gol de tiro libre; ¿ubicó mal la barrera?

El arquero colombiano Álvaro Montero sufrió un gol de Vélez Sarsfield, su exequipo, y hay reacciones que ponen en duda su nivel en el arco de Boca Juniors.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Boca Juniors.

En La Bombonera, Boca Juniors y Vélez Sarsfield se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga de Argentina y el colombiano Álvaro Montero fue señalado en el gol que puso en ventaja para los de 'El Fortín'.

A los 12 minutos, Vélez tuvo un tiro libre que fue ejecutado por Diego Valdes, quien envió la pelota al fondo de la red. De inmediato, en redes sociales los señalaron por poner una "pobre barrera" que permitió el cobro de su exequipo.

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