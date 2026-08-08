Vélez le aplicó la ley del ex a Álvaro Montero con gol de tiro libre; ¿ubicó mal la barrera?

En La Bombonera, Boca Juniors y Vélez Sarsfield se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga de Argentina y el colombiano Álvaro Montero fue señalado en el gol que puso en ventaja para los de 'El Fortín'.

A los 12 minutos, Vélez tuvo un tiro libre que fue ejecutado por Diego Valdes, quien envió la pelota al fondo de la red. De inmediato, en redes sociales los señalaron por poner una "pobre barrera" que permitió el cobro de su exequipo.

Vea el gol de Vélez Sarsfield a Álvaro Montero:

Independientemente de la GRAN pegada de Diego Valdes, en este gol sí tiene mucha responsabilidad Álvaro Montero.



Apenas puso dos hombres en la barrera, regala mucho ese palo y el balón pasa prácticamente por ese espacio.



Lo del Colombiano hasta ahora en Boca Juniors es… — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) August 8, 2026