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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y un amargo debut de temporada; suplente y pocos minutos en el 2-2 con Estrela

Luis Javier Suárez y un amargo debut de temporada; suplente y pocos minutos en el 2-2 con Estrela

En la primera fecha de la Liga de Portugal 2026-27, Sporting de Lisboa no pasó del empate con Estrela Amadora. El colombiano Luis Javier Suárez jugó la última media hora.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez, colombiano de Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, colombiano de Sporting de Lisboa.
Getty Images.

El uruguayo Rodrigo Zalazar sumó este sábado un gol y una asistencia en su primer partido oficial con el Sporting, pero no fue suficiente para evitar el empate por 2-2 ante el Estrela da Amadora en la primera jornada de la Liga Portugal. El colombiano Luis Javier Suárez ingresó a los 61 minutos y no pudo hacer mucho en la zona ofensiva.

Zalazar, que llegó esta temporada al Sporting procedente del Braga, abrió el marcador en el minuto 46 con un disparo raso, y en el 59' se internó desde la derecha, eludió a un rival y envió el balón al área pequeña, donde el griego Fotis Ioannidis anotó el 2-0.

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Aun así, en el 72', el Estrela recortó distancias por un contragolpe llevado a cabo por el puertorriqueño nacido en Murcia Leandro Antonetti, ex del Lugo y del Sevilla, y, en el 84', el portero Rui Silva no pudo contener el tiro del francés Beni Souza y el balón acabó cruzando la línea para el 2-2 final.

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La jornada inaugural de la Liga Portugal continúa este domingo con el partido del campeón, el Oporto, en casa ante el club propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca, y el del Benfica, que recibirá al Académico de Viseu a puerta cerrada por sanción.

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