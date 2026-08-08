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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto: "Si repetimos el primer tiempo de hoy, contra River va a ser muy difícil"

Pablo Repetto: "Si repetimos el primer tiempo de hoy, contra River va a ser muy difícil"

El DT de Santa Fe, Pablo Repetto, analizó la victoria 2-0 sobre Chicó en El Campín, y también se refirió a la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo: "parece un desgarro", dijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe.
Foto: AFP

Santa Fe logró su primera victoria en la Liga BetPlay II- 2026, al vencer 2-0 a Boyacá Chicó en partido de la cuarta jornada. El ‘león’ liquidó el juego en la segunda parte, pero la mala noticia fue la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo; novedades que preocupan de cara al juego contra River Plate por la Copa Sudamericana.

Precisamente, tras la contienda en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Pablo Repetto, DT de los ‘cardenales’, habló con la prensa no sólo del rendimiento de sus dirigidos, sino también sobre la molestia física que tuvo el arquero antioqueño.

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“Tenemos que esperar el estudio, pero todo indicaría que es un desgarro, así que tendremos que esperar mañana, de acuerdo a la parte clínica, de lo que se evalúa. Esperaremos mañana (domingo) la confirmación”, dijo en primera instancia el timonel del rojo bogotano.

Andrés Mosquera Marmolejo
Andrés Mosquera Marmolejo; arquero de Independiente Santa Fe
Colprensa

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A continuación, Repetto procedió a analizar el partido contra Chicó, encuentro en el que su equipo mejoró en el segundo tiempo y con ello llegaron los goles y los tres enteros.

“Dos tiempos diferentes, el primer tiempo nos costó, muy erráticos, también ellos (Chicó) nos inquietaron, tuvieron dos situaciones claras, una que pega en el palo; nos faltó ajustar la parte defensiva. El segundo tiempo tenemos la pelota, somos más precisos, generamos situaciones, una de las cuales termina en el gol, y después con el correr de los minutos, llega el segundo; no pasamos zozobra en el final. En resumen, el resultado se justifica por el segundo tiempo que hicimos”, añadió.

Pablo Repetto, DT de Santa Fe.
Pablo Repetto, DT de Santa Fe.
COLPRENSA.

Otras declaraciones de Pablo Repetto:

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Lo que ajustó en el entretiempo, los cambios

“En el entretiempo entendíamos que no estábamos precisos, buscamos que ingresaran jugadores de más técnica, los que ingresaron son enganches, necesitábamos mejor pie para sincronizar los ataques. La tranquilidad, había que ajustar, ellos tienen dos jugadores arriba, el gol dio tranquilidad, ajustamos, en el segundo tiempo ellos no tuvieron posibilidades claras. El segundo tiempo fue favorable para nosotros”.

-  El por qué usó el equipo titular, pese al juego contra River Plate…

“Necesitábamos ganar, primero por que son tres puntos, y segundo, ganar te da confianza, y el partido fue hoy sábado y el partido de River es el miércoles. Necesitamos ver un equipo que esté ensamblando, me ayuda para sacar conclusiones y ver quiénes estar mejor. Hay que corregir y somos autocríticos, recuperar a los jugadores y pensar en el miércoles donde intentaremos un resultado positivo”.

Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
COLPRENSA.

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-  El duelo contra River Plate…

"El jugador se motiva, el entorno, pero hay aspectos en el juego que tenemos que mejorar, tengo que hacer un análisis ver qué podemos mejorar para ser un mejor equipo, porque si repetimos el primer tiempo de hoy, nos va a ser muy difícil lograr el resultado. Ver cuál es el mejor once para hacer un buen partido el miércoles"

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