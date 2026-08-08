Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Federico Valverde elogia a refuerzo del Real Madrid; "es un jugadorazo, lo sufrí como rival"

Federico Valverde elogia a refuerzo del Real Madrid; "es un jugadorazo, lo sufrí como rival"

Valverde capitan del Real Madrid en pretemporada, alabó el fichaje de Bernardo Silva como un "jugadorazo" y destacó su aprendizaje bajo las órdenes de Jose Mourinho.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
Comparta en:
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League
AFP

El futbolista uruguayo Federico Valverde declaró, sobre su nuevo compañero del Real Madrid el portugués Bernardo Silva, que siempre lo disfrutó y sufrió como rival, y lo describió como un "jugadorazo", después de la más reciente victoria del 'cojunto merengue' por 2-1 frente al Ferencvaros en el segundo partido de pretemporada para el conjunto blanco.

"Vini ya sabemos la clase de jugador que es para nosotros. Ahora vino Bernardo, para mí es un jugadorazo. Siempre lo disfruté como rival y lo sufrí. Dentro de la cancha, ya saben todos la clase de jugador que es", añadió, para Real Madrid TV.

Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
EN VIVO
Selección Colombia

Reviva el empate entre Colombia y Chile, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Federico Valverde en el Real Madrid
Gol Caracol

El Real Madrid, 'modo Mourinho', sigue 'engranando'; victoria 1-2 sobre Ferencváros

Últimas noticias

Inter Miami vs. Monterrey.
Gol Caracol

Inter Miami sintió la ausencia de Lionel Messi; perdió 1-2 con Monterrey en Leagues Cup

Rodrigo de Paul y su homenaje a Lionel Messi.
Gol Caracol

Rodrigo de Paul anotó gol con Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi

El uruguayo jugó como capitán del 'cojunto blanco'. "Cuando comienza el partido, quiero que no termine nunca, porque disfruto, lo llevo con muchas ganas. Cuando eres niño, uno siempre sueña con jugar en el mejor equipo del mundo. Ser un ejemplo para los compañeros es muy lindo", expresó, sobre lo que supone llevar el brazalete.

Publicidad

Además de ello, analizó el encuentro de su equipo: "Ganamos, eso es lo importante, aunque sea amistoso, queremos ganar. El equipo se encontró bien, todavía faltan muchos jugadores, pero la energía de gran parte del juego fue buena. En los últimos minutos un poco cansado, pero bien, aportando donde el entrenador quiere que esté. Los compañeros hicieron buen partido y eso a uno le llena de orgullo. Estamos calibrando motores todavía".

Federico Valverde en el Real Madrid
Federico Valverde en el Real Madrid
Foto: AFP

Al mismo tiempo, el uruguayo también aprovechó para elogiar la llegada de Jose Mourinho al banquillo 'merengue', destacando el aprendizaje mutuo en esta nueva etapa. Valverde aseguró que busca crecer tácticamente de la mano del técnico luso y asimilar rápido sus ideas para ayudar al grupo.

Publicidad

Sobre Jose Mourinho, nuevo director técnico del Real Madrid, incidió en el aprendizaje mutuo. "Disfrutando, intento aprender de él cada día, crecer como jugador, como persona, como capitán, aprender cosas tácticas, que él viene también con sus ideas, y yo brindarle las ideas que él quiere para que los compañeros se sientan bien", terminó.

Lionel Messi, jugador de la Selección de Argentina
Gol Caracol

Mundo del fútbol se solidariza con Lionel Messi, tras la muerte de su padre; envían condolencias

Jhon Durán festeja un gol con Benfica en la clasificatoria de la Europa League.
Colombianos en el exterior

El DT del Benfica y la estrategia con los delanteros; ¿cuál será la función de Jhon Durán?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

José Mourinho

Publicidad

Publicidad

Publicidad