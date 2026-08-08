Federico Valverde elogia a refuerzo del Real Madrid; "es un jugadorazo, lo sufrí como rival"

El futbolista uruguayo Federico Valverde declaró, sobre su nuevo compañero del Real Madrid el portugués Bernardo Silva, que siempre lo disfrutó y sufrió como rival, y lo describió como un "jugadorazo", después de la más reciente victoria del 'cojunto merengue' por 2-1 frente al Ferencvaros en el segundo partido de pretemporada para el conjunto blanco.

"Vini ya sabemos la clase de jugador que es para nosotros. Ahora vino Bernardo, para mí es un jugadorazo. Siempre lo disfruté como rival y lo sufrí. Dentro de la cancha, ya saben todos la clase de jugador que es", añadió, para Real Madrid TV.

El uruguayo jugó como capitán del 'cojunto blanco'. "Cuando comienza el partido, quiero que no termine nunca, porque disfruto, lo llevo con muchas ganas. Cuando eres niño, uno siempre sueña con jugar en el mejor equipo del mundo. Ser un ejemplo para los compañeros es muy lindo", expresó, sobre lo que supone llevar el brazalete.

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Además de ello, analizó el encuentro de su equipo: "Ganamos, eso es lo importante, aunque sea amistoso, queremos ganar. El equipo se encontró bien, todavía faltan muchos jugadores, pero la energía de gran parte del juego fue buena. En los últimos minutos un poco cansado, pero bien, aportando donde el entrenador quiere que esté. Los compañeros hicieron buen partido y eso a uno le llena de orgullo. Estamos calibrando motores todavía".



Federico Valverde en el Real Madrid Foto: AFP

Al mismo tiempo, el uruguayo también aprovechó para elogiar la llegada de Jose Mourinho al banquillo 'merengue', destacando el aprendizaje mutuo en esta nueva etapa. Valverde aseguró que busca crecer tácticamente de la mano del técnico luso y asimilar rápido sus ideas para ayudar al grupo.

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Sobre Jose Mourinho, nuevo director técnico del Real Madrid, incidió en el aprendizaje mutuo. "Disfrutando, intento aprender de él cada día, crecer como jugador, como persona, como capitán, aprender cosas tácticas, que él viene también con sus ideas, y yo brindarle las ideas que él quiere para que los compañeros se sientan bien", terminó.