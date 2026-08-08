De no creer lo que pasó en Uruguay; pelota salió del estadio y provocó accidente de tránsito

El fútbol de ascenso en Uruguay fue noticia este sábado y no precisamente por una golazo o una gran acción en juego, sino por un insólito hecho que generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Uruguay Montevideo FC y Paysandú se enfrentaron por la fecha 13 de la segunda división. Lucas Rodríguez fue el encargado de darle el triunfo a los capitalinos con un gol a los 38 minutos.

Bajo ese marco todo pintaba normal, no obstante, un video que circula en las plataformas digitales se robó las miradas. A los 23 minutos, un jugador de UM envió la pelota por los aires y la sacó del estadio. Enseguida, se aprecia que un automóvil intenta esquivarlo en la autopista, pero al frenar otro carro lo choca por detrás.

Tiraron la pelota afuera, cayó en la carretera y se terminó generando un accidente de tránsito. Fútbol de ascenso uruguayo 🇺🇾

pic.twitter.com/qYKVwmPjXj — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) August 8, 2026