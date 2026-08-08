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Gol Caracol  / De no creer lo que pasó en Uruguay; pelota salió del estadio y provocó accidente de tránsito

De no creer lo que pasó en Uruguay; pelota salió del estadio y provocó accidente de tránsito

Este sábado, en la segunda división de Uruguay, un partido se viralizó porque un balón generó un choque entre dos carros. ¡Acá el VIDEO completo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Estadio del Uruguay Montevideo.
Estadio del Uruguay Montevideo.
Uruguay Montevideo.

El fútbol de ascenso en Uruguay fue noticia este sábado y no precisamente por una golazo o una gran acción en juego, sino por un insólito hecho que generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Uruguay Montevideo FC y Paysandú se enfrentaron por la fecha 13 de la segunda división. Lucas Rodríguez fue el encargado de darle el triunfo a los capitalinos con un gol a los 38 minutos.

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Bajo ese marco todo pintaba normal, no obstante, un video que circula en las plataformas digitales se robó las miradas. A los 23 minutos, un jugador de UM envió la pelota por los aires y la sacó del estadio. Enseguida, se aprecia que un automóvil intenta esquivarlo en la autopista, pero al frenar otro carro lo choca por detrás.

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