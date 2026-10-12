Susto para Cristiano Ronaldo por alerta de seguridad en Arabia Saudita; hubo “amenaza potencial”

Al Nassr recibía este lunes al Neftchi por la Liga de Campeones de Asia, en un partido en el que está el astro portugués Cristiano Ronaldo, pero que no pudo comenzar a la hora que estaba estipulada (1:15 p.m. en nuestro país), por una supuesta amenaza en Riad.

Según informó el diario 'AS' de España, "se retrasó el encuentro por una alerta de seguridad. Los jugadores, calentando sobre el terreno de juego".

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¿Qué pasó en el partido de Al Nassr?

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Las autoridades de Arabia Saudita emitieron un comunicado para explicar lo sucedido, informando que "se ha emitido una advertencia por parte de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana en la Ciudad de Riad para alertar sobre un peligro potencial", sin dar más explicaciones, esto por parte del Cuerpo de Seguridad Civil.



A pesar de eso, se viralizó un video desde el estadio Awwal Park, donde oficia como local el Al Nassr, y Cristiano Ronaldo, para dar tranquilidad a los futbolistas, cuerpo técnico e hinchas que estaban ya en el escenario deportivo. "Queridos espectadores, debido a una alerta reportada por la Protección Civil, les pedimos que permanezcan tranquilos y se mantengan seguros en sus asientos. No hay nada de qué preocuparse y el partido se reanudará en unos minutos", detallaron en el recinto.

🚨Le match entre Al Nassr et Neftchi Ferghana 🇺🇿 en phase de groupes de ligue des champions asiatique a été retardé en raison d’une alerte !



🎤 Le speaker du stade a annoncé :



« Chers spectateurs, en raison d’une alerte signalée par la Protection civile, nous vous prions de… — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 12, 2026

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El astro portugués Cristiano Ronaldo y sus compañeros ya se encontraban en el estadio, pero según ha publicado el propio club de Riad, salieron a calentar con normalidad, a la espera del pitazo inicial.