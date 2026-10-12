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Gol Caracol  / Susto para Cristiano Ronaldo por alerta de seguridad en Arabia Saudita; hubo “amenaza potencial”

Susto para Cristiano Ronaldo por alerta de seguridad en Arabia Saudita; hubo “amenaza potencial”

Este lunes el Al Nassr jugaba contra el Neftchi por la Liga de Campeones de Asia, a la 1:15 p.m., pero el partido se retrasó por una alerta de seguridad en Riad. Acá lo que pasó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo con el Al Nassr
Al Nassr Oficial

Al Nassr recibía este lunes al Neftchi por la Liga de Campeones de Asia, en un partido en el que está el astro portugués Cristiano Ronaldo, pero que no pudo comenzar a la hora que estaba estipulada (1:15 p.m. en nuestro país), por una supuesta amenaza en Riad.

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Según informó el diario 'AS' de España, "se retrasó el encuentro por una alerta de seguridad. Los jugadores, calentando sobre el terreno de juego".

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¿Qué pasó en el partido de Al Nassr?

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Las autoridades de Arabia Saudita emitieron un comunicado para explicar lo sucedido, informando que "se ha emitido una advertencia por parte de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana en la Ciudad de Riad para alertar sobre un peligro potencial", sin dar más explicaciones, esto por parte del Cuerpo de Seguridad Civil.

A pesar de eso, se viralizó un video desde el estadio Awwal Park, donde oficia como local el Al Nassr, y Cristiano Ronaldo, para dar tranquilidad a los futbolistas, cuerpo técnico e hinchas que estaban ya en el escenario deportivo. "Queridos espectadores, debido a una alerta reportada por la Protección Civil, les pedimos que permanezcan tranquilos y se mantengan seguros en sus asientos. No hay nada de qué preocuparse y el partido se reanudará en unos minutos", detallaron en el recinto.

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El astro portugués Cristiano Ronaldo y sus compañeros ya se encontraban en el estadio, pero según ha publicado el propio club de Riad, salieron a calentar con normalidad, a la espera del pitazo inicial.

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