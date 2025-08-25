Publicidad

Con férula y siendo ayudado, así salió Matheus Uribe del Pascual Guerrero

Matheus Uribe sufrió una dura lesión en el tobillo en medio del compromiso entre América y Atlético Nacional en la ciudad de Cali el domingo anterior por la Liga BetPlay II-2025.