Con férula y siendo ayudado, así salió Matheus Uribe del Pascual Guerrero

Atlético Nacional igualó 1-1 en su visita al América de Cali en cumplimiento de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025. Si bien el 'verdolaga' sumó un punto que le permitió llegar a 13 unidades, perdió a un jugador importante por lesión: Matheus Uribe. El número '8' del cuadro verde antioqueño salió del campo del Pascual Guerrero desconsolado, y posteriormente, abandonó el recinto deportivo con una férula en el tobillo afectado, como lo muestran videos en redes sociales.

Y es que recordemos que Uribe, de 34 años, fue a disputar un balón en el minuto 24, y en el intento, sufrió la peor parte: padeció un fuerte golpe en el tobillo que lo dejó con serias muestras de dolor en su rostro, al punto de no ocultar las lágrimas. Luego fue sacado en camilla visiblemente afectado.

Mathues Uribe jugador de Atlético Nacional Captura televisión cerrada

Lo cierto es que tras el juego en el Pascual, se conocieron algunas imágenes de cómo salió Matheus Uribe del escenario deportivo vallecaucano. Con una férula en su pierna derecha y apoyado en David Ospina, arquero de Nacional, así fue el partida del experimentado volante. En cada paso que daba, ninguno de sus compañeros del 'verdolaga' que venían a sus costalados, estaba al pendiente.

Publicidad

Se espera que el 'rey de copas' de nuestro país informe en las próximas horas el reporte médico del exPorto e indique en el mismo por cuánto tiempo estará por fuera de las canchas.

Matheus Uribe salió con nota y ayudado por David Ospina tras salir lesionado del empate 1-1 entre @AmericadeCali y @nacionaloficial pic.twitter.com/uBQJc4uSp8 — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) August 25, 2025

Así fue la lesión de Matheus Uribe:

Las lágrimas de Matheus Uribe tras la lesión pic.twitter.com/hUYeaUnASa — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 24, 2025

Publicidad

Así analizaron el partido contra América desde Nacional

"Creo que se vio un partido pastoso, difícil de jugar porque tanto un equipo como el otro llegamos golpeados y en gran parte del partido se vio eso. En el primer tiempo tuvimos más espacio que en el segundo. En el segundo nos encontramos con un rival en bloque medio bajo o bajo, lo cual necesita mucha movilidad y estar nítido para encontrar pases entre líneas. El rival estaba esperando el error nuestro. No fue un partido vistoso, los dos veníamos con secuelas importantes", esas fueron las palabras de Javier Gandolfi, director técnico del conjunto verde paisa en la rueda de prensa posterior.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Será este miércoles 27 de agosto frente al Quindío por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. La pelota rodará en el Atanasio Girardot a las 8:30 de la noche.