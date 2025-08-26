Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4?

El colombiano Egan Bernal no desentona en la ronda ibérica y se mantiene vivo en la lucha por el título. La fracción de este martes fue para los esprinters.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEO Grenadiers, en la Vuelta a España 2025.
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEO Grenadiers, en la Vuelta a España 2025.
Getty Images.
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 26, 2025 11:58 a. m.