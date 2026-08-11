Presidente de River Plate contó la verdad sobre la salida de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero puso punto final a su tercera etapa en River Plate. Dicha noticia se confirmó el pasado 14 de julio, a través del siguiente comunicado: "ambas partes acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de 'Juanfer' y su aporte en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia. Le deseamos todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional".

A partir de ahí, empezaron los rumores sobre la decisión que tomaría el mediocampista colombiano en su carrera deportiva. Finalmente, el 7 de agosto, en sus redes sociales, Independiente Medellín informó que se venía el regreso de 'Juanfer' al club de sus amores, pero para que se confirmara su vuelta al 'poderoso', "debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio Girardot".

Mientras que dicha situación se define, desde River Plate se pronunciaron y aclararon todo lo relación con la salida de Juan Fernando Quintero. El encargado de dar a conocer los detalles de lo vivido fue el presidente del 'millonario', Stefano Di Carlo, quien ofreció una rueda de prensa, donde 'puso la cara' ante el mal presente que vive el equipo. Y es que acumula cuatro derrotas consecutivas en la Liga Argentina.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, no continuará en River Plate AFP

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"Lo que ocurrió con él fue: primero, la cuestión pública, lo que se sabe; a partir de ahí, decidió continuar en otro lado, entonces nosotros, con mucho respeto y reconocimiento, se decidió rescindir de común acuerdo. Como institución, creemos que es lo que debemos hacer con un héroe de Madrid, un símbolo e ícono del club, y una persona que queremos mucho", expresó de entrada sobre el mediocampista colombiano.



Lejos de poner trabas o inconvenientes a la salida del equipo, el máximo mandatario de River Plate explicó que las cosas se hicieron por la vía más fácil, sin dar largas ni drama. "Por eso, el equipo lo acompañó para terminar el contrato sin ningún problema e inconveniente y que así pudiera dar el siguiente paso en su carrera como quería. Eso fue lo que ocurrió", sentenció Stefano Di Carlo en dicha conferencia de prensa.