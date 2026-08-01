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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerson Mosquera se reportó en pretemporada; vea su gol en Wolves vs. Racing de Santander

Yerson Mosquera se reportó en pretemporada; vea su gol en Wolves vs. Racing de Santander

Decidido a consolidarse en el club inglés y así volver a ganarse un lugar en la Selección Colombia, el defensa central, Yerson Mosquera, dijo presente con un tanto de cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Yerson Mosquera, defensa central colombiano del Wolverhampton, celebra su gol contra Racing de Santander
Yerson Mosquera, defensa central colombiano del Wolverhampton, celebra su gol contra Racing de Santander
Twitter de Wolves

Yerson Mosquera dijo presente. Este sábado 1 de agosto, en el marco de un partido preparatorio, infló las redes en la victoria, con goleada incluida, por 3-0 de Wolverhampton sobre Racing de Santander. Allí, se encargó de poner el tercero y definitivo del juego.

El 'Dibu' Martínez atajándole cabezazo a Yerson Mosquera, en Premier League.
Colombianos en el exterior

VIDEO: Yerson Mosquera casi vuelve a 'vacunar' al 'Dibu' Martínez; ¡se salvó!

Todo ocurrió sobre el minuto 78. Fiel a su estilo, se ubicó cerca del borde del área, aceleró, atacó el balón, en un tiro de esquina, y ganó por los aires, conectando de cabeza. Potente remate imposible de atajar para el arquero rival y llegó la celebración.

Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia.
Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia.
X de @FCFSeleccionCol

Vea el gol de Yerson Mosquera, con Wolverhampton vs. Racing de Santander

Yerson Mosquera, defensa colombiano.
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Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia.
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