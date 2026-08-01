Yerson Mosquera se reportó en pretemporada; vea su gol en Wolves vs. Racing de Santander

Yerson Mosquera dijo presente. Este sábado 1 de agosto, en el marco de un partido preparatorio, infló las redes en la victoria, con goleada incluida, por 3-0 de Wolverhampton sobre Racing de Santander. Allí, se encargó de poner el tercero y definitivo del juego.

Todo ocurrió sobre el minuto 78. Fiel a su estilo, se ubicó cerca del borde del área, aceleró, atacó el balón, en un tiro de esquina, y ganó por los aires, conectando de cabeza. Potente remate imposible de atajar para el arquero rival y llegó la celebración.

Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia. X de @FCFSeleccionCol

Vea el gol de Yerson Mosquera, con Wolverhampton vs. Racing de Santander

Minuto 74: córner a favor del Racing que acaba en el 2-0. No se consigue parar la contra y tras despeje Hugo Bueno resuelve como quiere.



Minuto 78: córner a favor de los Wolves y Mosquera entra como un avión.



3-0 pierde el Racing. pic.twitter.com/60LlldnEXB — Pablo Puente (@SoyPabloPuente) August 1, 2026