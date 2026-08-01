Yerry Mina habría rechazado millonaria oferta; le duplicaban el salario en Cagliari

Yerry Mina sigue siendo protagonista en el mercado de fichajes europeo. Cuando parecía que el defensor colombiano podía cambiar de equipo antes del inicio de la temporada 2026-27, desde Italia surgió una información que apunta a que el experimentado zaguero tomó una decisión importante sobre su futuro. Todo indica que optó por mantenerse en el Cagliari, pese a recibir una propuesta económica muy superior a la que actualmente percibe en el club italiano.

Según informó 'Tuttomercatoweb', el internacional colombiano habría rechazado una importante oferta procedente de Turquía. Aunque el medio no confirmó el nombre del equipo, diversos rumores señalan que el interesado sería el Fenerbahce, uno de los clubes más poderosos del fútbol turco. La publicación aseguró que "Yerry Mina está listo para continuar su aventura con el Cagliari. Según informó el TG de Videolina, el defensor colombiano habría rechazado una importante oferta procedente de Turquía, a pesar de que el salario ofrecido era el doble del que actualmente percibe con el conjunto rossoblù".

La decisión del exjugador del Barcelona resulta llamativa, ya que desde el aspecto económico el cambio representaba un importante beneficio. Sin embargo, todo apunta a que Mina priorizó la continuidad en un equipo donde recuperó protagonismo y volvió a sentirse importante después de varias temporadas marcadas por las lesiones.

Yerry Mina, festejando anotación con el Cagliari, en la Serie A de Italia. Foto: X de Cagliari.

La información también revela que el momento es clave para definir el futuro del defensor central. De hecho, el reporte añade que "la noticia cobra especial relevancia porque precisamente hoy vence la cláusula de rescisión de 1,8 millones de euros incluida en el contrato del zaguero colombiano. Pese al interés del fútbol extranjero y a la posibilidad de concretar un lucrativo traspaso, Mina habría decidido permanecer en Cerdeña".



De confirmarse esta postura, el colombiano continuará siendo una de las piezas de experiencia dentro de la plantilla del Cagliari, que buscará realizar una campaña tranquila en la Serie A y alejarse de la lucha por el descenso.

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El informe concluye señalando cuál será el siguiente paso para el defensor cafetero. "Ahora, el defensor espera regresar a la isla para reencontrarse con sus compañeros, ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico y preparar la nueva temporada con el Cagliari", indica la publicación.

Los números respaldan la importancia que ha tenido Yerry Mina a lo largo de su carrera profesional. En la imagen adjunta se aprecia que ha disputado 376 partidos oficiales, en los que registra 36 goles, una cifra destacada para un defensor central. Además, suma 8 asistencias, ha recibido 63 tarjetas amarillas y apenas 2 expulsiones.

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Por clubes, el colombiano vivió su etapa más extensa con Independiente Santa Fe, donde disputó 124 encuentros. Luego pasó por Everton (99 partidos), Cagliari (72), Palmeiras (49), Deportivo Pasto (19), Fiorentina (7) y FC Barcelona (6). En el conjunto italiano ha logrado recuperar continuidad, acumulando 72 partidos, cinco goles y más de 6.000 minutos sobre el terreno de juego, argumentos que explican por qué el club también desea seguir contando con él para la temporada 2026-27.