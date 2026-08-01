¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación de la Clásica de San Sebastián 2026?

Remco Evenepoel, segundo en la general del reciente Tour de Francia, conquistó la Clásica de San Sebastián por cuarta ocasión en su carrera, convirtiéndose en el líder en solitario del palmarés de esta histórica prueba en el País Vasco.

El belga del equipo Red Bull-Bora Hansgrohe, que sufrió un pinchazo a medio centenar de kilómetros para meta, recuperó el terreno perdido y se impuso al esprint al ecuatoriano Richard Carapaz, mejor escalador del Tour 2026.

Los dos hombres ya protagonizaron un duelo hace unos días en la Grande Boucle, en el Alpe d'Huez, cuando se escaparon de un grupo de una treintena de corredores a poco más de ocho kilómetros para meta.

Evenepoel, gran favorito para la victoria en San Sebastián en ausencia de varios de los ases del pelotón, tuvo que cambiar de bicicleta e ir limando una diferencia de más de medio minuto sobre el pelotón para llegar con opciones a la última subida, Murgil, con pendientes del 10%.



"No fue fácil; después del penúltimo puerto tuve un pinchazo. Sabíamos que la subida a Erlaitz es muy rápida y luego tuve que esperar con paciencia para volver a remontar. Tengo que agradecer a mi equipo por el enorme trabajo que hizo, sobre todo a Giulio (Pellizzari), que me acercó lo máximo posible al pelotón. ¡Qué día!", reaccionó Evenepoel al micrófono de la organización.

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Al ser preguntado por su objetivo de lograr una quinta victoria en las carreteras vascas, el corredor de 26 años respondió que por ahora solo pensaba en "descansar" y en conquistar un segundo título de campeón del mundo, a finales de septiembre en Canadá.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se lució en la etapa reina del Tour de Romandía 2026 Getty Images

Clasificación de la Clásica de San Sebastián 2026

1. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 5h 23' 10''

2. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - m.t.

3. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 29''

4. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 29''

5. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) - a 29''

6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 29''

7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 29''

8. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''

9. Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''

10. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 29''

24. Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS) - a 1' 08''

73. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) - a 9' 13''

94. Nairo Quintana (Movistar Team) - a 13' 07''

DNF. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe)

DNF. Diego Pescador (Movistar Team)