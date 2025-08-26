Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal, desatado por la victoria de su compañero Ben Turner; "es una máquina"

Egan Bernal, desatado por la victoria de su compañero Ben Turner; "es una máquina"

El ciclista colombiano Egan Bernal fue uno de los primeros en abrazar y felicitar a Ben Turner (INEOS Grenadiers) por su triunfo en la cuarta jornada de la Vuelta a España 2025.

Egan Bernal felicitando a su compañero Ben Turner por la victoria en la etapa 4 de la Vuelta a España 2025.
Egan Bernal felicitando a su compañero Ben Turner por la victoria en la etapa 4 de la Vuelta a España 2025.
Getty Images.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 26, 2025 11:39 a. m.