Egan Bernal, desatado por la victoria de su compañero Ben Turner; "es una máquina"

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) no ahorró calificativos para la victoria de su compañero Ben Turner en la cuarta etapa de la 80ª Vuelta a España porque, afirmó, el ciclista británico es "un máquina".

"Se merecía ganar y lo ha conseguido. Es un hombre muy fuerte", dijo sobre el triunfo de su compañero, que entró en el equipo para la Vuelta a última hora y se tuvo que retirar en el Renewi Tour para poder estar en la salida de Turín.

Sobre lo que puede hacer en la Vuelta tras su buen Giro de Italia, en el que regresó a un top-10 de una gran competición por etapas, el doble campeón colombiano, de ruta y contrarreloj, se mostró cauto: "Vamos a ver que logro hacer".

"El primer objetivo es hacer en Figueres una buena crono y después vienen las dos primeras etapas de montaña", explicó.

De hecho, aseguró que durante toda la etapa entre la localidad italiana de Susa y la francesa de Voiron en el equipo estaban "pensando todo el día en la crono, aunque Turner quería esprintar".

"Hemos intentado guardar para la contrarreloj", añadió el bogotano.



Turner: "Llevo una semana de locura"

El británico Ben Turner (Ineos), ganador al esprint de la cuarta etapa de la Vuelta en Voiron (Francia), calificó su victoria como parte de "una semana de locura", ya que se unió a la salida de la ronda en Turín tras retirarse la pasada semana en el Renewi Tour.

"La emoción de ganar en la Vuelta es muy fuerte, una locura dentro de una semana también de locura. Hace unos días llegué a la carrera tras retirarme en el Renewi Tour y llegué a Turín para sustituir a Lucas Hamilton. Ahora me veo en el podio. No me lo puedo creer aún", dijo el corredor de Doncaster, de 26 años.

Turner destacó el trabajo del equipo a la hora de preparar y lanzar el esprint, y tuvo la ocasión de rematar su primera victoria en la Vuelta por delante de uno de los grandes favoritos, el belga Jasper Philipsen.