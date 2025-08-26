David Gaudu no se la cree; "una emoción especial ser líder de la Vuelta a España en mi país"

David Gaudu (Groupama), nuevo líder de la Vuelta a España en su propio país, se mostró emocionado al subir al podio para enfundarse el maillot rojo y comprobar "el gran ambiente que había con toda la afición francesa", pendiente de su compatriota.

"He sentido una gran emoción en el podio, ha sido la sensación más increíble de mi carrera, y además pudiéndolo compartir con el público francés, que siempre es maravilloso. Después del mal recuerdo del Giro y de no poder estar en el Tour ahora llegan momentos especiales", dijo en meta el nuevo líder.

Ante la crono por equipo de este miércoles en Figueres, Gaudu se mostró esperanzado en hacer un buen papel, ya que el Groupama ha ensayado la modalidad en diversas concentraciones.

"El miércoles será un día especial. Es una pena la baja de Guillaume Martin, pero el equipo ha trabajado la crono. Tenemos buenos corredores, como Kung, y lo que tengo claro es que lo daremos todo por lograr la mejor clasificación posible", concluyó.



Juan Ayuso: "La contrarreloj por equipos se nos da bien"

El español Juan Ayuso (UAE Emirates) se mostró convencido, al final de la cuarta etapa de la 80ª Vuelta a España, que este miércoles harán una buena contrarreloj por equipos en Figueres porque es una disciplina que se les da bien.

"Es un día en el que se pueden marcar más diferencias por la alta velocidad a la que se desarrolla", dijo.

No obstante, comentó que no será un día fácil el de la contrarreloj por equipos porque "hay que intentar descansar porque hay que regresar y con el vuelo en avión será complicado".

Ayuso afirmó que no hacen cuentas previas sobre el tiempo que puedan ganar o perder frente a sus rivales. "El objetivo es hacer la mejor contrarreloj posible y no mirar a los demás".

Sobre la preparación específica que han hecho en el equipo de esta modalidad, comentó que la había preparado algo en los días previos al comienzo de la Vuelta en Italia. "Hemos estado tres o cuatro días entrenando, pero es muy difícil de entrenar con más tiempo porque no coincidimos todos los que estamos corriendo, por eso lo hacemos antes de empezar".