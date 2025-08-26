Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / David Gaudu no se la cree; "una emoción especial ser líder de la Vuelta a España en mi país"

David Gaudu no se la cree; "una emoción especial ser líder de la Vuelta a España en mi país"

El ciclista francés David Gaudu (Groupama FDJ) se puso como nuevo líder de la Vuelta a España 2025 ante su gente en Francia. ¿Resistirá en la contrarreloj por equipos?

David Gaudu, líder de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 4.
afp.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 26, 2025 11:37 a. m.