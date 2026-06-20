Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026, tras Ecuador 0-0 Curazao

En una desgraciada noche en Kansas City, Ecuador se resignó a un empate 0-0 ante una épica Curazao en la segunda fecha del Grupo E y se complicó sus opciones de clasificar en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una memorable actuación de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

Room, arquero del país más pequeño que jamás disputó un Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el estadounidense Tim Howard, que logró 16 en un partido con prórroga en Brasil 2014.



Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de la Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación como figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones unas tras otra.

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La escuadra que dirige el argentino Sebastián Beccacece, segunda en las eliminatorias mundialistas de Conmebol, ya llegaba bajo presión a este choque después de perder 1-0 en el estreno ante Costa de Marfil.

Candidata a priori a equipo revelación, Ecuador sigue sin marcar en el torneo y el desastre pudo ser completo si Curazao hubiera capitalizado alguno de los peligrosos contragolpes que lanzó en la segunda mitad.

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Tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

1. Alemania - 6 pts. (+7)

2. Costa de Marfil - 3 pts. (0)

3. Ecuador - 1 pts. (-1)

4. Curazao - 1 pts. (-6)