Neymar acelera su recuperación, y ya tiene fecha para su debut con Brasil en el Mundial.

Neymar, recuperado de su lesión muscular en el gemelo, se ejercitó este sábado en el gimnasio y sobre el césped en Nueva Jersey con vistas a estar disponible para el último partido de Brasil en el Grupo C contra Escocia.

El 10 del Santos no viajó con el equipo a Filadelfia, donde la Canarinha logró en la víspera su primera victoria en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Haití, y se quedó en el hotel de concentración para ultimar su puesta a punto.

Según las imágenes divulgadas hoy por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el exjugador del FC Barcelona realizó ejercicios de fuerza y esprints en campo al lado del lateral izquierdo Alex Sandro, y trabajó la finalización de cara a portería.

El seleccionador Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Haití que Neymar "va a estar disponible" para el encuentro ante Escocia, el próximo miércoles, en Miami.



El también exjugador del París Saint-Germain (PSG) llegó a la concentración brasileña lesionado y desde entonces se perdió los dos amistosos preparatorios contra Panamá y Egipto, así como los dos primeros partidos del Grupo C ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

Neymar Jr con la Selección de Brasil AFP

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El máximo goleador histórico de Brasil sufrió una lesión de grado II en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

El Santos informó inicialmente que tenía apenas "un edema", pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

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Sin embargo, el técnico italiano lo mantuvo en la convocatoria.

Su largo periodo de baja ha sido motivo de sorna por parte del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien el viernes dijo en un acto público que "Neymar es el primer convocado 'home office' en el mundo".

El delantero de 34 años no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.