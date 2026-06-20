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Gol Caracol  / Curazao hizo historia y Ecuador complicó su clasificación en el Mundial 2026; empate 0-0

Curazao hizo historia y Ecuador complicó su clasificación en el Mundial 2026; empate 0-0

El arquero, Eloy Room, fue la figura, firmando 15 atajadas y siendo el 'dolor de cabeza' para los ecuatorianos, que deberán ganarle a Alemania para seguir en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Ecuador y Curazao empataron 0-0 en la fecha 2 del grupo E del Mundial 2026
Ecuador y Curazao empataron 0-0 en la fecha 2 del grupo E del Mundial 2026
AFP

La selección de Ecuador hipotecó este sábado gran parte de sus opciones de clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al empatar 0-0 con una Curazao que consiguió su primer punto en este certamen.

Tras este partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo E y que se jugó en Kansas City, Ecuador quedó en una situación incómoda al acumular apenas un punto y está obligado a ganarle a Alemania para tener opción de avanzar a la segunda fase.

El portero curazoleño, Eloy Room, se consagró como la figura del partido al mantener el cero en su arco a pesar de los constantes ataques ecuatorianos.

La tercera fecha del grupo E se jugará en horarios simultáneos el 25 de junio: Ecuador enfrentará a Alemania en Nueva York y Curazao se las verá con Costa de Marfil en Filadelfia.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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