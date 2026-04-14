Corinthians vs Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

El colombiano Independiente Santa Fe y su goleador Hugo Rodallega irrumpen este miércoles en el oasis que el Corinthians encontró la semana pasada al ganar en su debut en la Copa Libertadores, en medio de un desierto de crisis financiera e institucional. Con su victoria 2-0 ante el Platense en Argentina, en la apertura del Grupo E de la Libertadores, el Timão rompió una cadena de partidos sin triunfos que arrastraba desde febrero.

Fue el estreno de Fernando Diniz como entrenador del cuadro paulista, tras la destitución de Dorival Júnior. El fútbol, sin embargo, nunca da tregua. El fin de semana, de regreso en el Brasileirão, el Corinthians empató 0-0 el derbi contra el Palmeiras y ahora tiene una seria amenaza que sortear en casa en el torneo continental.

A sus 40 años, Rodallega atraviesa un momento brillante en Santa Fe, con cuatro goles y una asistencia en sus últimos seis partidos en el fútbol colombiano. Y está listo para volver a jugar en Brasil, donde vistió, con altibajos, la camiseta del Bahia entre 2021 y 2022.

La ambición

"Vamos con la mentalidad de salir a ganar en Sao Paulo", dijo Rodallega tras anotar el domingo en el empate 1-1 en el clásico entre Santa Fe y Millonarios. Su técnico, el uruguayo Pablo Repetto, lo ha llenado de elogios. "Es uno de los jugadores de élite que me ha tocado dirigir. Me pasó con (Luis) Suárez en Nacional, con Antonio Valencia (en Liga de Quito). Te la hacen fácil", declaró Repetto, hace unas semanas, a la prensa colombiana. "Cuando hay ambición y hay deseos de triunfar, el cansancio pasa a un segundo plano", expresó Rodallega, consultado sobre una repleta agenda del Cardenal.



Pese al renovado impulso del exjugador del Wigan y Fulham en Inglaterra, Santa Fe empató 1-1 con Peñarol en su debut en la Libertadores y a la vez tiene problemas para entrar entre los ocho mejores del torneo Apertura colombiano y clasificar a los cuadrangulares finales.

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Con tres partidos por jugar contra Cúcuta Deportivo, Pasto e Internacional de Bogotá, ocupa la 13ª posición, aunque solo le separan dos puntos de la frontera del Top-8, fijada en este momento por el Deportivo Cali. El mayor problema: encadena 13 compromisos en fila encajando goles. Yuri Alberto y compañía pueden frotarse las manos en las filas del Timão, que echa en falta al neerlandés Memphis Depay, lesionado, pero que cuenta con el inglés Jesse Lingard entre sus opciones ofensivas.

Hugo Rodallega; jugador de Independiente Santa Fe Colprensa

Inestabilidad

Campeón de la Libertadores en 2012 y último club de Sudamérica que ganó el Mundial de Clubes, ese mismo año, el Corinthians ha tenido meses de convulsión. Su presidente, Augusto Melo, fue destituido el año pasado por acusaciones de corrupción y Osmar Stabile, quien era el primer vicepresidente, quedó al frente.

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"El Corinthians vive un momento de inestabilitad, pero es el mismo Corinthians que recientemente fue campeón", dijo Diniz tras el derbi del fin de semana contra el Palmeiras, al recordar los títulos ganados por Dorival Júnior en la Copa de Brasil, en diciembre, y en la Supercopa, en febrero.

El clásico fue todo menos tranquilo. André Luiz y Matheuzinho fueron expulsados y luego hubo peleas en el túnel de vestuarios, con ambos clubes denunciando agresiones de funcionarios contra sus jugadores. Diniz prefirió elogiar a sus dirigidos en su desempeño contra el líder del Brasileirão. "Dimos una demostración de fuerza de equipo" y "fuimos competitivos", destacó.



Corinthians vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de fase de grupos por la Libertadores

Es por ello que el próximo desafío al cual se enfrentará el 'leon' será este miércoles 15 de abril, en condición de visitante, frente al equipo brasileño Corinthians, por la fase de grupos del torneo de la CONMEBOL Libertadores. El encuentro empezará a las 7:30 de la noche y se llevará acabo en el Neo Química Arena, en la ciudad de São Paulo, Brasil.