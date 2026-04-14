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Gol Caracol  / Corinthians vs Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Corinthians vs Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Después de haber empatado con Peñarol, en El Campín, Independiente Santa Fe se enfrenta a una dura prueba, en Brasil, por la fase de grupos del torneo internacional.

Por: AFP
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Sport Club Corinthians vs. Santa Fe,
Sport Club Corinthians vs. Santa Fe,
Fotos tomadas de: AFP y Colprensa

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