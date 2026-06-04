"Luis Díaz no es un jugador agrandado, es humilde; por eso lo respaldan en la Selección Colombia"

Goleador y referente en su momento de la Selección Colombia; Adolfo el ‘Tren’ Valencia analizó el presente de la ‘tricolor’, especialmente en lo que respecta a la línea del ataque, de la que dependerán los goles para esta Copa del Mundo 2026.

En ‘ESPN’, el exgoleador ‘cafetero’ habló maravillas, tanto de Luis Javier Suárez, como de Luis Díaz. No obstante, al referirse al guajiro, destacó varias cualidades por las que cree que tiene éxito en la actualidad.

“Luis Díaz es un jugador que cuando llega a la Selección Colombia es un referente, que todos ellos saben, que lo respetan también por la humildad que tiene. Entonces, él se sabe ganar las cosas, porque hay jugadores que empiezan a hacer goles y se creen más importantes que otros y se crecen, pero eso no es el estilo; el estilo ideal es la humildad”, indicó el ‘Tren’ Valencia, respecto al extremo del Bayern Múnich.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. Foto: AFP

Sumado a eso, Adolfo Valencia también destacó que, básicamente por esa manera sencilla de ser, en el presente tiene el respaldo total dentro del combinado ‘tricolor’: “Cuando hay humildad siempre a donde uno va lo van a querer y lo van a respetar; entonces yo a Luis Díaz lo respeto por eso, por lo humilde que él es y siempre le voy a dar bendición, queriendo que siempre haga las cosas bien, porque él solo se gana las cosas. No es un jugador agrandado, es humilde. Lo acobijan los otros y marca la diferencia, cuando Luis Díaz agarra la pelota es muy diferente a todos”.



¿Cómo analiza el presente de ‘Luchito’ en Bayern Múnich?

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“Lo que pasa es que Lucho, lamentablemente, es un jugador que en el equipo en el que ha jugado, siempre ha dado con jugadores buenos; es que ese es el complemento de uno, cuando usted tiene futbolistas buenos al lado, el fútbol siempre va a ser más fácil y se le van a dar las cosas. Por ejemplo, en el Liverpool, ¿qué hicieron? Hicieron un trabajo en donde ‘Lucho’ comenzaba a veces a bajar a volantear, entonces, de es amanera Luis Díaz se fortaleció en la parte física. Ahora que llegó al Bayern Múnich, tiene que trabajar menos, además, tiene la ventaja que el entrenador lo quiere. Eso es una gran ventaja, que cuando uno va a un club y el técnico a uno lo quiere”.

¿Qué opina de Luis Javier Suárez?

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“Hay competencia y todos queremos jugar. Por eso a mí me gusta ese pelado Luis Suárez, porque es un jugador el cual ha esperado lo que realmente está viviendo ahora en la Selección Colombia y yo siento, que es uno de los jugadores que necesita el equipo, porque es un futbolista tranquilo, que por ahí sabe lo que ha dado en su club, sabe lo que ahorita está dando en Sporting; no cae en esa desesperación de hacer gol para ser el delantero titular”.

Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa AFP

¿Quién debe ser el titular de la Selección Colombia?

Léider Preciado también se unió a la conversación y, hablando desde su experiencia, analizó quién cree que debería aparecer en el onceno titular de Néstor Lorenzo, respecto al ataque: “Para mí el 9 de la Selección Colombia es Jhon Córdoba, lo que pasa es que él viene de hacer una muy buena temporada en Rusia, viene de hacer buenos goles y él cuando se une con ‘Lucho’, él es un jugador muy fuerte. Colombia tiene que aprovechar a los dos de acuerdo con el rival que le toque”.