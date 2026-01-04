Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo se lamenta; Al Nassr perdió el liderato de la Liga a manos del Al Hilal

Cristiano Ronaldo se lamenta; Al Nassr perdió el liderato de la Liga a manos del Al Hilal

Este domingo finalizó la jornada 13 de la Saudi Pro League, y la noticia fue que el equipo del astro portugués cedió el primer puesto en la tabla tras la victoria de su máximo rival, Al Hilal.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo se lamenta con Al Nassr - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad