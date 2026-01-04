Vuelve un campeón; América de Cali confirmó el regreso de un referente del club

Los equipos de la Liga BetPlay avanzan en la confección de sus nóminas para afrontar los distintos frentes competitivos de la temporada 2026, y uno de ellos es el América de Cali, que pese a no haber conseguido títulos el año anterior, logró asegurar su clasificación a un torneo internacional.

Los dirigidos por David González tendrán acción en la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirán en partido único frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, compromiso programado para el 5 de marzo, con el objetivo de avanzar en el certamen continental.

América confirmó el regreso de un viejo conocido

Carlos Sierra celebrando un gol con América de Cali Getty Images

A través de sus redes sociales, los ‘diablos rojos’ hicieron oficial la contratación del volante Carlos Sierra, de 35 años, quien regresa a la institución vallecaucana tras su paso previo entre 2019 y 2022, periodo en el que fue campeón de liga en dos oportunidades y se convirtió en una pieza clave del mediocampo escarlata.



“¡𝗘𝗹 𝗗𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗭𝗼𝗻𝗮 𝟭𝟰 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼! Carlos Sierra vuelve a vestir la camiseta donde fue campeón… donde fue feliz.”, escribió el conjunto ‘escarlata’ en su cuenta de X, celebrando el retorno del futbolista barranquillero.

🫡 ¡𝗘𝗹 𝗗𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗭𝗼𝗻𝗮 𝟭𝟰 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼! Carlos Sierra vuelve a vestir la camiseta donde fue campeón… donde fue feliz. 👹 pic.twitter.com/vWoN65q8RT — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2026

En su primera etapa con América de Cali, Sierra disputó 148 partidos en todas las competiciones, en los que registró 25 goles y 13 asistencias, números que respaldan su importancia dentro del proyecto deportivo del club.

El mediocampista inició su carrera internacional en Panamá, donde defendió los colores del CAI La Chorrera entre 2013 y 2015. Posteriormente, pasó al Tauro FC, también del país canalero, con el que logró consagrarse campeón, antes de dar el salto al fútbol venezolano en 2017 tras ser fichado por Deportivo Lara.

Su recorrido fuera del país continuó en Chile, donde actuó con Deportes Iquique. Aunque no logró la continuidad deseada en el fútbol austral, su experiencia y rendimiento despertaron el interés del América de Cali, que decidió incorporarlo en 2019 para reforzar su mediocampo.

Además de su paso por la ‘mechita’, Carlos Sierra ha vestido las camisetas de Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, UCV FC de Venezuela y Llaneros, club del que proviene antes de concretar su regreso al equipo escarlata.

De esta manera, Sierra se convierte en la tercera incorporación del América para 2026, tras los fichajes de Marlon Torres y el venezolano Darwin Machís.



América anunció salida de defensor

El conjunto caleño también confirmó la salida del zaguero central Jean Pestaña, de 28 años, quien tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Junior de Barranquilla. El club ‘tiburón’ habría adquirido el 60 % de sus derechos deportivos, y el defensor firmaría un contrato por dos años con el actual campeón del fútbol colombiano.

📄 Comunicado oficial | Jean Pestaña. pic.twitter.com/cJrvFAI5l2 — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2026

¿Cuándo juega América?

Por la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026, América de Cali se medirá frente a Once Caldas en condición de local, en un partido pactado para el 13 de enero, a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Pascual Guerrero.