Cuál es la camiseta más bonita del Mundial 2026, qué lugar ocupa Colombia y cuál es la más fea

Las camisetas del Mundial 2026 siempre generan conversación, incluso antes de que ruede el balón. Para la edición que arrancará este jueves, con 48 selecciones participantes, ya apareció un listado que intentó responder una de las preguntas más debatidas entre los aficionados: ¿cuál es el uniforme más bonito del torneo? En la clasificación hubo espacio para sorpresas, posiciones inesperadas y también para revisar en qué lugar quedó la casaca de la Selección Colombia.

De acuerdo con el ranking publicado por el portal británico 'The Mirror', la camiseta más bonita del Mundial 2026 es la de Japón, que encabezó una lista de 48 selecciones gracias a un diseño que fue valorado por su identidad visual, equilibrio y propuesta estética. En el otro extremo apareció República Democrática del Congo, que ocupó el puesto 48 y quedó señalada como la camiseta menos atractiva del campeonato.

Camiseta de la Selección de Japón. AFP.

En el caso de Colombia, la ubicación seguramente dará de qué hablar. La ‘tricolor’ quedó en el puesto 25, exactamente en la mitad baja de la clasificación. Es decir, no logró entrar entre las mejores valoradas, pero tampoco estuvo cerca de las posiciones finales del escalafón.



Camiseta de la Selección Colombia. AFP.

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El uniforme colombiano mantiene su tradicional base amarilla acompañada por detalles en rojo y azul, una combinación que históricamente ha identificado a la selección y que en esta ocasión dividió opiniones frente a propuestas más arriesgadas o modernas que aparecieron en el listado.

Entre las posiciones que más llamaron la atención también aparecen España en el segundo lugar, México completando el podio en el tercero y Brasil en el cuarto puesto. Más abajo quedaron selecciones con gran tradición estética como Argentina (7), Portugal (10), Inglaterra (11), Países Bajos (15), Uruguay (16) y Francia (21).

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Otro detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Haití en el puesto 35. Más allá del lugar obtenido, su aparición tuvo un valor especial desde la óptica colombiana, ya que viste una camiseta fabricada por Saeta, marca colombiana que logró llevar su diseño a una Copa del Mundo y compartir escenario con algunas de las compañías deportivas más reconocidas del planeta.

Camiseta de la Selección Haití. AFP.

Más abajo en el listado aparecen Estados Unidos en la posición 39, Sudáfrica en la 40 e Irán en la 43.

Como suele ocurrir con este tipo de clasificaciones, el resultado depende del gusto de cada persona. Pero el ranking ya dejó una conclusión clara: para este listado, Japón tiene la camiseta más bonita del Mundial 2026, Colombia quedó en la casilla 25 y República Democrática del Congo terminó con la peor calificación.

Clasificación de las camisetas del Mundial 2026