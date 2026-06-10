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Gol Caracol  / Cuál es la camiseta más bonita del Mundial 2026, qué lugar ocupa Colombia y cuál es la más fea

Cuál es la camiseta más bonita del Mundial 2026, qué lugar ocupa Colombia y cuál es la más fea

Un prestigioso portal británico reveló la clasificación de las camisetas de las selecciones que jugarán el Mundial 2026, que inicia este jueves 11 de junio. Así le fue a Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Foto: FCF.

Las camisetas del Mundial 2026 siempre generan conversación, incluso antes de que ruede el balón. Para la edición que arrancará este jueves, con 48 selecciones participantes, ya apareció un listado que intentó responder una de las preguntas más debatidas entre los aficionados: ¿cuál es el uniforme más bonito del torneo? En la clasificación hubo espacio para sorpresas, posiciones inesperadas y también para revisar en qué lugar quedó la casaca de la Selección Colombia.

De acuerdo con el ranking publicado por el portal británico 'The Mirror', la camiseta más bonita del Mundial 2026 es la de Japón, que encabezó una lista de 48 selecciones gracias a un diseño que fue valorado por su identidad visual, equilibrio y propuesta estética. En el otro extremo apareció República Democrática del Congo, que ocupó el puesto 48 y quedó señalada como la camiseta menos atractiva del campeonato.

Camiseta de la Selección de Japón.
Camiseta de la Selección de Japón.
AFP.
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En el caso de Colombia, la ubicación seguramente dará de qué hablar. La ‘tricolor’ quedó en el puesto 25, exactamente en la mitad baja de la clasificación. Es decir, no logró entrar entre las mejores valoradas, pero tampoco estuvo cerca de las posiciones finales del escalafón.

Camiseta de la Selección Colombia.
Camiseta de la Selección Colombia.
AFP.

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El uniforme colombiano mantiene su tradicional base amarilla acompañada por detalles en rojo y azul, una combinación que históricamente ha identificado a la selección y que en esta ocasión dividió opiniones frente a propuestas más arriesgadas o modernas que aparecieron en el listado.

Entre las posiciones que más llamaron la atención también aparecen España en el segundo lugar, México completando el podio en el tercero y Brasil en el cuarto puesto. Más abajo quedaron selecciones con gran tradición estética como Argentina (7), Portugal (10), Inglaterra (11), Países Bajos (15), Uruguay (16) y Francia (21).

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Otro detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Haití en el puesto 35. Más allá del lugar obtenido, su aparición tuvo un valor especial desde la óptica colombiana, ya que viste una camiseta fabricada por Saeta, marca colombiana que logró llevar su diseño a una Copa del Mundo y compartir escenario con algunas de las compañías deportivas más reconocidas del planeta.

Camiseta de la Selección Haití.
Camiseta de la Selección Haití.
AFP.

Más abajo en el listado aparecen Estados Unidos en la posición 39, Sudáfrica en la 40 e Irán en la 43.

Como suele ocurrir con este tipo de clasificaciones, el resultado depende del gusto de cada persona. Pero el ranking ya dejó una conclusión clara: para este listado, Japón tiene la camiseta más bonita del Mundial 2026, Colombia quedó en la casilla 25 y República Democrática del Congo terminó con la peor calificación.

Clasificación de las camisetas del Mundial 2026

  1. Japón
  2. España
  3. México
  4. Brasil
  5. Alemania
  6. Escocia
  7. Argentina
  8. Australia
  9. Costa de Marfil
  10. Portugal
  11. Inglaterra
  12. Canadá
  13. Arabia Saudita
  14. Suecia
  15. Países Bajos
  16. Uruguay
  17. Bélgica
  18. Cabo Verde
  19. Senegal
  20. Austria
  21. Francia
  22. Corea del Sur
  23. Argelia
  24. Marruecos
  25. Colombia
  26. Suiza
  27. Uzbekistán
  28. Croacia
  29. Ghana
  30. Panamá
  31. República Checa
  32. Catar
  33. Ecuador
  34. Bosnia y Herzegovina
  35. Haití
  36. Paraguay
  37. Curazao
  38. Turquía
  39. Estados Unidos
  40. Sudáfrica
  41. Túnez
  42. Nueva Zelanda
  43. Irán
  44. Egipto
  45. Irak
  46. Noruega
  47. Jordán
  48. República Democrática del Congo
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