Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia en Gol Caracol y DITU

Las celebraciones comienzan el miércoles, en la víspera del inicio del torneo, con conciertos en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. Los primeros partidos se disputarán en México el jueves, y en Canadá y Estados Unidos el viernes. Y en los estadios, la música tendrá un gran protagonismo en las ceremonias de apertura para lo que es el Mundial 2026.

La idea es común en estos eventos: juntar en un mismo escenario a superestrellas globales con grandes figuras regionales. Entre las primeras se encuentran la estrella del pop estadounidense Katy Perry, la cantante canadiense emblemática de los años noventa Alanis Morissette, el rapero de Atlanta Future, la figura del pop urbano brasileño Anitta, el icono tailandés del K-pop Lisa o la estrella nigeriana del afrobeats Rema y desde el talento latinoamericano a los colombianos Shakira y J Balvin.

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO; hora y dónde ver por TV EN Colombia

El equipo periodístico de Gol Caracol, liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, ya se encuentra en territorio norteamerino para llevarles todo el cubrimiento del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, tendrá todo el detalle de la inauguración de la Copa del Mundo que tendrá lugar en el histórico estadio Azteca de Ciudad de México este jueves 11 de junio, y comenzará desde las 12:00 p.m. hasta la 1:30 p.m.



Podrá verlo a través de la señal principal de Caracol Televisión, el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams), el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/), además del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Sorteo del Mundial 2026 tendrá 2 partes en 2 días diferentes. Foto: FIFA World Cup.

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A su lado figuran artistas menos conocidos, pero importantes en los países coorganizadores del evento, como Los Ángeles Azules —toda una institución en México—, la estrella del cine de Bollywood Nora Fatehi o el rapero francés Vegedream, autor del célebre "Ramenez la coupe à la maison" ("Traigan la copa a casa").

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"Se percibe un esfuerzo muy coordinado por parte de la FIFA y sus equipos de marketing para hacer de la música un hilo conductor que permita conectar a públicos muy diferentes en todo el mundo", destaca Clayton Durant, fundador de una empresa especializada en el management artístico musical y profesor en la Universidad de Nueva York.

Este esfuerzo no es nuevo: el organismo lanzó en 2021 su programa FIFA Sound, descrito como una "estrategia para llegar a públicos de todo el mundo gracias a la pasión compartida por el fútbol y la música".

- Un gigantesco espectáculo en la final -

Pero el evento musical más destacado llegará en el descanso de la final, el 19 de julio en las afueras de Nueva York, cuando siguiendo el ejemplo del Super Bowl, por primera vez se llevará a cabo un concierto con tres grandes estrellas mundiales: la estadounidense Madonna, la colombiana Shakira y los surcoreanos BTS.

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Una programación concebida "con la idea de intentar unir a todo el mundo", explica Hugh Evans, director de la ONG Global Citizen, productora del espectáculo.

Ideado por Chris Martin, líder de Coldplay, el show pretende mostrar "lo que nos une" y "lo mejor de la humanidad", añade.