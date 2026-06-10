Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia en Gol Caracol y DITU

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO; hora y dónde ver por TV en Colombia en Gol Caracol y DITU

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha. La inauguración tendrá un show espectacular con presencia colombiana. Tome nota de dónde verla y prepárese para disfrutar.

Por: AFP
Actualizado: 10 de jun, 2026
Comparta en:
Inauguración del Mundial
Inauguración del Mundial
AFP

Las celebraciones comienzan el miércoles, en la víspera del inicio del torneo, con conciertos en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. Los primeros partidos se disputarán en México el jueves, y en Canadá y Estados Unidos el viernes. Y en los estadios, la música tendrá un gran protagonismo en las ceremonias de apertura para lo que es el Mundial 2026.

La idea es común en estos eventos: juntar en un mismo escenario a superestrellas globales con grandes figuras regionales. Entre las primeras se encuentran la estrella del pop estadounidense Katy Perry, la cantante canadiense emblemática de los años noventa Alanis Morissette, el rapero de Atlanta Future, la figura del pop urbano brasileño Anitta, el icono tailandés del K-pop Lisa o la estrella nigeriana del afrobeats Rema y desde el talento latinoamericano a los colombianos Shakira y J Balvin.

Quinn Simmons USA
Ciclismo

Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 4; la fuga volvió a ganar

Omar Abdulkadir Artan
Gol Caracol

El árbitro al que le cerraron las puertas para el Mundial 2026, recibido por todo lo alto en Somali

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO; hora y dónde ver por TV EN Colombia

El equipo periodístico de Gol Caracol, liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, ya se encuentra en territorio norteamerino para llevarles todo el cubrimiento del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, tendrá todo el detalle de la inauguración de la Copa del Mundo que tendrá lugar en el histórico estadio Azteca de Ciudad de México este jueves 11 de junio, y comenzará desde las 12:00 p.m. hasta la 1:30 p.m.

Podrá verlo a través de la señal principal de Caracol Televisión, el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams), el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/), además del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Sorteo del Mundial 2026 se dividirá en 2 partes en 2 días diferentes..jpg
Sorteo del Mundial 2026 tendrá 2 partes en 2 días diferentes.
Foto: FIFA World Cup.

Publicidad

A su lado figuran artistas menos conocidos, pero importantes en los países coorganizadores del evento, como Los Ángeles Azules —toda una institución en México—, la estrella del cine de Bollywood Nora Fatehi o el rapero francés Vegedream, autor del célebre "Ramenez la coupe à la maison" ("Traigan la copa a casa").

Publicidad

"Se percibe un esfuerzo muy coordinado por parte de la FIFA y sus equipos de marketing para hacer de la música un hilo conductor que permita conectar a públicos muy diferentes en todo el mundo", destaca Clayton Durant, fundador de una empresa especializada en el management artístico musical y profesor en la Universidad de Nueva York.

Este esfuerzo no es nuevo: el organismo lanzó en 2021 su programa FIFA Sound, descrito como una "estrategia para llegar a públicos de todo el mundo gracias a la pasión compartida por el fútbol y la música".

- Un gigantesco espectáculo en la final -

Pero el evento musical más destacado llegará en el descanso de la final, el 19 de julio en las afueras de Nueva York, cuando siguiendo el ejemplo del Super Bowl, por primera vez se llevará a cabo un concierto con tres grandes estrellas mundiales: la estadounidense Madonna, la colombiana Shakira y los surcoreanos BTS.

Publicidad

Una programación concebida "con la idea de intentar unir a todo el mundo", explica Hugh Evans, director de la ONG Global Citizen, productora del espectáculo.

Ideado por Chris Martin, líder de Coldplay, el show pretende mostrar "lo que nos une" y "lo mejor de la humanidad", añade.

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, se coronó campeón de la Liga BetPlay I-2026
Fútbol Colombiano

Definido el futuro de Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla; no hubo más espera

Kylian Mbappé Francia vs Colombia
Selección Colombia

Frente a la Selección Colombia se rompió la relación entre Mbappé y Kanté; tensiones en Francia

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección México

Shakira

Publicidad

Publicidad

Publicidad