Lionel Messi y la despedida de la Selección Argentina; una fiesta de homenaje para una estrella

Será un adiós y a la vez el comienzo de una nueva era: Lionel Messi se despedirá de la Selección de Argentina en un duelo de preparación contra Benín el martes en el Monumental de Buenos Aires, donde se espera una gran fiesta para homenajear al Diez.

Tras más de dos décadas al servicio de su país, el astro de 39 años entregará para siempre la banda de capitán y celebrará su última noche con la camiseta 'albiceleste' en el estadio con mayor capacidad en Sudamérica.

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En su punto y final internacional, el '10' estará acompañado de 85.000 espectadores, pero también de varios de los compañeros con los que alcanzó la cumbre del fútbol en el Mundial de Catar 2022 y de la nueva camada del balompié argentino.

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El templo de River Plate presenciará la entrega simbólica del legado de Messi: un título mundial, dos Copas Américas, una Finalissima y varios récords, entre ellos el de goleador (125) y asistidor (68) histórico.



Lionel Messi ganó el Mundial 2022 con la Selección de Argentina y otros títulos. Foto: Getty Imágenes

El hombre que ha vestido más que nadie la casaca celeste y blanca (207 veces) dirá adiós al equipo de su nación dos meses y medio después de perder la final de la Copa del Mundo ante España.

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"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", escribió Messi al anunciar su retiro internacional en agosto.

El 'crack' tiene contrato con su club, Inter Miami, hasta 2028. Tras la muerte de su padre Jorge, hace dos meses, reveló que podría colgar los botines definitivamente antes de lo pensado.

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- Reencuentro con los héroes de Lusail -

Los campeones del mundo en 2022, aquellos que bordaron la tercera estrella de Argentina, y sus familias acompañarán al ídolo en su cita contra un inesperado rival africano, que ocupa el lejano puesto 93 del ranking FIFA.

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Héroes de Lusail como Ángel Di María, retirado de la selección en 2024, también atestiguarán el paso del mando a la nueva camada de jugadores que esperan mantener viva la llama de la era dorada de la Albiceleste.

Varios de ellos, como Franco Mastantuono y Leonel Flores, no habían nacido cuando la Pulga debutó en 2005 con el combinado que durante épocas fue dominio exclusivo de Diego Armando Maradona.

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"Va a ser un día inolvidable para todos. Todos quieren estar en ese partido y solo queda disfrutarlo", dijo el seleccionador Lionel Scaloni.

La nueva sangre ya ha mostrado de qué es capaz cuando el capitán no estuvo a su lado. Pero nadie se arriesga a decir que reemplazar al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia será una tarea sencilla.

Lionel Messi se despide de la selección de Argentina AFP

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"Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo", afirmó Scaloni, quien negocia su renovación tras dejar su futuro en el aire luego de la derrota en Norteamérica 2026.

Scaloni, quien supo rodear como nadie al astro en la selección, despedirá también el martes al segundo capitán, el defensor Nicolás Otamendi, de 38 años.

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Al igual que el '10' y 'Ota', los volantes Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron citados únicamente en esta fecha FIFA para jugar contra Benín, lo que hace temer que ambos no vuelvan a defender a su país.

- El recambio pone la cara -

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Quienes sí estarán, como mínimo en el banquillo, serán los estandartes de la nueva Argentina y campeones también en Catar: el defensor Cristian "Cuti" Romero, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández y los atacantes Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Romero, aguerrido defensor central, será el encargado de portar de ahora en adelante la cinta de capitán que Messi usó por primera vez en 2010, en el Mundial de Sudáfrica.

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El arquero Emiliano 'Dibu' Martínez y el 'Toro' Martínez le siguen en la sucesión de capitanes.

Todos ellos ya han rodeado a los herederos de Messi, que en el primer juego tras la final con España, el miércoles en Córdoba ante Bolivia, dejaron claro que tienen sed de gloria.

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Golearon 4-0 a los del altiplano con la marca de algunos de los jóvenes: Nico Paz y José Manuel "Flaco" López.

En el segundo amistoso de la ventana internacional, frente a Burkina Faso el sábado en el Monumental, se dieron un banquete 7-0 con los estrenos goleadores de Mastantuono y Gianluca Prestianni.

Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Burkina Faso en duelo de preparación. Foto: AFP

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El programa de la despedida y los planes a futuro parecen claros, salvo un pequeño detalle: ¿Quién usará la pesada camiseta número 10 de Messi?

"Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la '10' a nadie" dijo Scaloni. "A partir de ahí, veremos".