¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1.000, tras anotarle a Al Draih?

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en Arabia Saudita. Este viernes 9 de octubre, el delantero portugués anotó el primer gol de la victoria 3-0 de Al Nassr sobre Al Draih, en el estadio Alawwal Park, por la Liga de Arabia Saudita.

El atacante de 41 años necesitó poco más de 20 minutos para hacerse presente en el marcador y retomar su camino hacia una cifra histórica: los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional.

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Con esta anotación, el astro portugués llegó a 980 goles oficiales entre clubes y selección, por lo que ahora necesita marcar otros 20 tantos para alcanzar el anhelado registro.

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La conquista también representó su regreso a la actividad con el equipo saudí después de una fecha internacional marcada por la polémica salida de la concentración de Portugal.

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¿Cómo va Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita?

La victoria frente a Al Draih le permitió al conjunto dirigido por Ange Postecoglou mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Con los tres puntos obtenidos este viernes, Al Nassr llegó a 19 unidades y se ubicó en la segunda posición de la clasificación.

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El líder es Al Qadisiyah, que también suma 19 puntos, pero cuenta con una diferencia de gol de +13, frente a los +12 de Al Nassr. Por detrás aparece Al Hilal, con 18 unidades y un partido menos, mientras que Al Ittihad completa los primeros cuatro lugares con 17 puntos y también un juego pendiente.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido de Al Nassr AFP

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Cristiano Ronaldo, tras los 1.000 goles

El portugués continúa persiguiendo una marca que lo convertiría en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales en partidos reconocidos. Su objetivo cobra especial relevancia en esta etapa de su carrera, en la que cada anotación alimenta la expectativa de sus seguidores.

Por ahora, el mensaje de Cristiano es claro: mientras siga compitiendo, continuará buscando el gol. Y después de su estreno goleador ante Al Draih, la cuenta regresiva quedó en 20 tantos.