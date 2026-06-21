Cucurella remató y Tambakti anotó en propia puerta; vea el cuarto gol de España vs. Arabia Saudita

En el juego entre España y Arabia Saudita ya se habla de una goleada por parte de la 'roja', ahora fue Marc Cucurella quien aportó para cuarto tanto de su selección, pese a que al final hubo un desvío y el tanto fue convalidado como gol en propia puerta.

Cuando transcurría el minuto 48' de partido, se generó un tiro de esquina para los dirigidos por Luis de la Fuente, en el segundo pal apareció el futbolista del Real Madrid muy solitario, que con un fuerte remate, el balón pegó entre el arquero y el defensor Hassan Tambakti y que al final la esférica terminó metiéndose a la red y siendo auto gol del futbolista de Arabia Saudita.

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LLEGÓ EL 4-0 DE ESPAÑA



Cucurella remató, Al Owais contuvo y la pelota rebotó en Al Tambakti para que La Roja estire la goleada contra Arabia Saudita.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7yXTDRLXSn — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026