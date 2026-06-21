Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cucurella remató y Tambakti anotó en propia puerta; vea el cuarto gol de España vs. Arabia Saudita

Cucurella remató y Tambakti anotó en propia puerta; vea el cuarto gol de España vs. Arabia Saudita

España continua 'demoledor' en la segunda parte, y tras un disparo de Marc Cucurella llegó el cuarto tanto del partido frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026. Vea el gol acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Festejo de Marc Cucurella con España
Festejo de Marc Cucurella con España
AFP

En el juego entre España y Arabia Saudita ya se habla de una goleada por parte de la 'roja', ahora fue Marc Cucurella quien aportó para cuarto tanto de su selección, pese a que al final hubo un desvío y el tanto fue convalidado como gol en propia puerta.

Cuando transcurría el minuto 48' de partido, se generó un tiro de esquina para los dirigidos por Luis de la Fuente, en el segundo pal apareció el futbolista del Real Madrid muy solitario, que con un fuerte remate, el balón pegó entre el arquero y el defensor Hassan Tambakti y que al final la esférica terminó metiéndose a la red y siendo auto gol del futbolista de Arabia Saudita.

¡Vea el gol acá!

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Arabia Saudita

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad