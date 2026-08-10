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Gol Caracol  / En el fútbol brasileño no se quedaron atrás; adoptaron nuevas reglas del Mundial 2026

En el fútbol brasileño no se quedaron atrás; adoptaron nuevas reglas del Mundial 2026

Este lunes, los equipos de Brasil aprobaron una serie de normas que aplicaran especialmente con miras a reducir la pérdida de tiempo efectivo de juego.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Pelota del Brasileirao.
Pelota del Brasileirao.
AFP.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y los clubes de la primera y segunda división aprobaron este lunes la adopción de un paquete de diez nuevas reglas de arbitraje diseñadas para dinamizar los partidos en el país y aumentar el tiempo de juego efectivo.

Las normas, varias de las cuales fueron puestas en práctica durante la Copa del Mundo de Norteamérica, se aplicarán a partir de la próxima fecha en todas las divisiones del Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil y la primera división de la Liga Femenina.

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Según un informe presentado por la CBF, el Brasileirão registra actualmente un promedio de 52 minutos y 54 segundos de balón en juego en la Serie A, un número distante de la meta ideal de 60 minutos establecida por la FIFA.

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Con la aplicación de las nuevas directrices, confirmadas este lunes en una asamblea en Río de Janeiro, la entidad espera recuperar aproximadamente 5 minutos y 49 segundos de acción por encuentro.

Entre las modificaciones, se estableció que los porteros tendrán un máximo de ocho segundos para mantener el balón en las manos; de excederse, concederán automáticamente un tiro de esquina al equipo adversario.

La misma sanción, un córner en contra, aplicará si el portero demora más de cinco segundos en ejecutar un saque de meta tras el silbato del árbitro.

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Asimismo, en los saques de banda, la cuenta de cinco segundos iniciará en el instante exacto en que el jugador tome la pelota con las manos.

En las sustituciones, el jugador relevado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego por el punto más cercano, rápidamente y sin caminar.

En cuanto a las atenciones médicas, cualquier futbolista que requiera asistencia en el césped deberá salir del campo y aguardar obligatoriamente un minuto antes de poder reingresar.

Cuando el portero necesite atención médica, un jugador de campo de su mismo equipo, designado por el técnico o el capitán, deberá cumplir ese minuto fuera del terreno en su lugar.

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Además, se implementará el "Protocolo Vini Jr", que sancionará con expulsión directa a quien se tape la boca al discutir con un adversario.

El VAR ampliará sus facultades y, a partir de la próxima fecha, tendrá autoridad para revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una expulsión.

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Para respaldar el proyecto, la entidad que rige el fútbol brasileño adelantó que invertirá 200 millones de reales (cerca de 39 millones de dólares) entre 2026 y 2027, destinados exclusivamente a la tecnología, equipamiento y formación de los árbitros.

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