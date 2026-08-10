Boca Juniors vs. Recoleta, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

El Boca Juniors de Argentina recibe al Recoleta de Paraguay este martes como local por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que tendrá la particularidad de no tener como escenario la 'Bombonera' y con la expectativa por el posible debut en el 'Xeneize' del delantero ecuatoriano Enner Valencia.

El choque tendrá lugar a las 19.00 hora local (22.00 GMT) en el estadio Tomás Ducó del club Huracán, en Buenos Aires, y será arbitrado por el chileno Piero Maza.

Será el tercer partido consecutivo que Boca no disputa en su estadio, que está siendo sometido a una renovación en un sector del césped, lo que ha generado quejas de los aficionados.

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El último partido del club azul y oro en su cancha fue el 1-0 ante O'Higgins de Chile en el partido de ida de los dieciséisavos de final de la Sudamericana, una serie muy peleada que se inclinó a favor del equipo argentino en la tanda de penaltis.



Por el Torneo Clausura de Argentina, el equipo que dirige Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena empató 1-1 ante Vélez Sarsfield y alcanzó cinco puntos en cuatro fechas del grupo A.

La lesión del paraguayo Adam Bareiro, junto al bajo nivel del uruguayo Miguel Ángel Merentiel y Milton Giménez obligó a la dirigencia de Boca a buscar una opción de fuste para la delantera, que este domingo terminó de concretarse con la firma del contrato del ecuatoriano Enner Valencia, que llega proveniente de Pachuca de México.

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Valencia, que ya se ha entrenado junto a sus compañeros, podría debutar este martes ante Recoleta para reforzar el tridente de ataque que hasta el momento está siendo integrado por el colombiano Sebastián Villa, el juvenil Leonel Flores y Merentiel.

Por su parte, el conjunto paraguayo sorprendió en el grupo D de la Sudamericana al finalizar primero por delante del brasileño Santos y del argentino San Lorenzo, y apunta a dar el golpe de escena en Buenos Aires ante Boca.

Recoleta ganó este sábado en su visita ante Rubio Ñu por 1-3 y sumó su segundo triunfo en cuatro fechas del Torneo Clausura.

El conjunto que entrena Jorge Osmar González Frutos perdió para la segunda mitad de 2026 a su jugador más destacado, el delantero Alan Wlk, que partió al argentino Lanús, pero sigue apostando al orden táctico y sumó como refuerzo al experimentado mediocampista uruguayo Alejandro Silva.

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Hora y dónde ver Boca Juniors vs. Recoleta

Fecha: martes 11 de agosto.

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

Transmisión: Directv Sports