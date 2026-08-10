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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Decisión oficial de Conmebol con Tolima vs Independiente del Valle, tras terremoto en Colombia

Decisión oficial de Conmebol con Tolima vs Independiente del Valle, tras terremoto en Colombia

Este martes, Deportes Tolima tenía programado enfrentarse a Independiente de Valle en el Manuel Murillo Toro, sin embargo, hay una determinación de última hora desde la Conmebol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Así fue la formación titular del Deportes Tolima frente a Junior, por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Así fue la formación titular del Deportes Tolima frente a Junior, por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La Copa Libertadores retoma acción esta semana con los juegos de ida de los octavos de final, sin embargo, uno de los encuentros no podrá disputarse y será aplazado por cuenta de un inesperado suceso. Se trata del duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, el cual estaba programado para este martes 11 de agosto 2026. Todo eso se debe al terremoto de 7.4 que se dio en Colombia y que dejó varias afectaciones y que ahora pone la concentración y esfuerzos en las zonas de desastre. La pelota iba a rodar a rodar a partir de las 7.30 p.m. (hora local).

Desde horas de la mañana de este lunes, la Dimayor se pronunció aplazando los partidos de la Liga BetPlay, posteriormente todos los encuentros de esta semana y Conmebol no se quedó atrás.

Así fue la formación titular del Deportes Tolima frente a Junior, por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Colombianos en el exterior

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De momento no se conocen las nuevas fechas para este juego que de inmediato aplaza y corre en el calendario el partido de vuelta en Ecuador.

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Acá el comunicado de la Conmebol:

"La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia. En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) y Santa Fe (COL) v River Plate (ARG). Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente".

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