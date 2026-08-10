Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Decisión oficial de Conmebol con Santa Fe vs River Plate, tras terremoto en Colombia

Decisión oficial de Conmebol con Santa Fe vs River Plate, tras terremoto en Colombia

A través de un comunicado, la Conmebol dio a conocer que el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá cambios importantes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Independiente Santa Fe y River Plate se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Independiente Santa Fe y River Plate se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
AFP

El terremoto en Colombia, este lunes 10 de agosto, tuvo consecuencias. Edificaciones afectadas, heridos y muertos, en diferentes lugares del país, llevaron a que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Razón por la que no se quedaron atrás desde el ámbito deportivo y se presentaron cambios en el desarrollo de los torneos locales e internacionales.

Por un lado, la Dimayor confirmó que todos los partidos de Liga, Copa, Torneo y campeonato femenino, que estaban programados para la presente semana, no se disputarán y, en los próximos días, se comunicará la nueva fecha en la que se llevarán a cabo. Por el otro, la Conmebol dio a conocer la modificación en el juego de Independiente Santa Fe vs. River Plate.

América se enfrenta a Santa Fe en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

Así se vivió el fuerte terremoto en Cali: hay reporte de una voz oficial del América

Últimas noticias

Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto.
Gol Caracol

Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto, con fuertes laceraciones por el terremoto

Entrenamiento del FC Barcelona.
Gol Caracol

Jugador del Barcelona, nuevo fichaje del Liverpool; "hay opción de compra de 55 millones de euros"

Inicialmente, el encuentro entre el 'león' y el 'millonario' estaba programado de la siguiente manera: la ida sería el miércoles 12 de agosto, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, mientras que la vuelta se jugaría el 19 de agosto, también a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), en el Monumental.

Publicidad

Sin embargo, las cosas cambiaron. "En estos momentos tan difíciles, queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, queda suspendido temporalmente este juego de Santa Fe y River Plate", informó Conmebol.

Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia
Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia
AFP

"La Confederación Sudamericana de Fútbol expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia", indicó el ente rector.

Publicidad

Por último, el comunicado culminó con las siguientes palabras: "reiterándole nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, la información sobre la reprogramación de este compromiso será remitida próximamente".

Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto.
Gol Caracol

Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto, con fuertes laceraciones por el terremoto

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Selección Colombia

Néstor Lorenzo envió un mensaje de "solidaridad y apoyo" a Colombia, tras terremoto

Mensaje del Real Madrid por el terremoto en Colombia
Gol Caracol

Real Madrid y un nuevo gesto de su grandeza; mensaje a Colombia por el terremoto

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Independiente Santa Fe

River Plate

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad