Decisión oficial de Conmebol con Santa Fe vs River Plate, tras terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia, este lunes 10 de agosto, tuvo consecuencias. Edificaciones afectadas, heridos y muertos, en diferentes lugares del país, llevaron a que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Razón por la que no se quedaron atrás desde el ámbito deportivo y se presentaron cambios en el desarrollo de los torneos locales e internacionales.

Por un lado, la Dimayor confirmó que todos los partidos de Liga, Copa, Torneo y campeonato femenino, que estaban programados para la presente semana, no se disputarán y, en los próximos días, se comunicará la nueva fecha en la que se llevarán a cabo. Por el otro, la Conmebol dio a conocer la modificación en el juego de Independiente Santa Fe vs. River Plate.

Inicialmente, el encuentro entre el 'león' y el 'millonario' estaba programado de la siguiente manera: la ida sería el miércoles 12 de agosto, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, mientras que la vuelta se jugaría el 19 de agosto, también a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), en el Monumental.

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Sin embargo, las cosas cambiaron. "En estos momentos tan difíciles, queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, queda suspendido temporalmente este juego de Santa Fe y River Plate", informó Conmebol.



Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia AFP

"La Confederación Sudamericana de Fútbol expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia", indicó el ente rector.

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Por último, el comunicado culminó con las siguientes palabras: "reiterándole nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, la información sobre la reprogramación de este compromiso será remitida próximamente".