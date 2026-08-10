Inesperada noticia de Ceará sobre Ewil Murillo; esto se sabe sobre su fichaje desde Santa Fe

Este lunes, la prensa brasileña sorprendió con una inesperada noticia sobre Ewil Murillo, volante colombiano que tenía todos listo para firmar con el Ceará de la Serie B, procedente de Independiente Santa Fe. Hasta el momento todo marchaba bien, pero pasó algo que cambio todo y que incluso haría que el fichaje se cayera.

Según el portal 'Globo Esporte', de gran renombre en Brasil, informó que esta cesión no se dará por cuenta de una novedad durante el proceso de su vinculación. "El centrocampista Ewil Murillo, que iba a ser otro fichaje del Ceará para lo que resta de la temporada 2026, finalmente no se unirá al equipo. Esto se debe a que el jugador no superó la evaluación médica realizada por el departamento médico, y el departamento de fútbol decidió no proceder con el fichaje", se lee en la nota.

Hasta el momento, ni Ceará ni Santa Fe se han pronunciado al respecto para confirmar esta versión que prácticamente dan como un hecho. De ser así, Murrillo tendría que regresar a Bogotá y ponerse a las ordenes de Pablo Repetto, DT 'cardenal', que no vería con malos ojos contar con jugador más en esa zona del campo, sobre todo teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que tienen que afrontar los equipos colombianos.

Murillo ha desarrollado su carrera profesional en seis clubes, con un total de 150 partidos disputados y 9.331 minutos. Su etapa más extensa fue con Independiente Santa Fe, donde acumuló 51 partidos, cuatro goles y una asistencia, además de 23 tarjetas amarillas y dos expulsiones. En Deportivo Pereira registró 48 encuentros, un gol, dos asistencias y 16 amarillas. También pasó por Real Cundinamarca, con 22 partidos y una amarilla, y por Real Cartagena, donde sumó 18 apariciones, un gol y siete amonestaciones. En Estoril Praia U23 jugó siete partidos, mientras que con Atlético Nacional disputó cuatro encuentros, recibió una amarilla y una roja.